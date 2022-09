Russlands ydmykende militære nederlag i Kyiv, Kharkiv og Kherson har rystet Vladimir og Putin og ledelsen i Kreml. Nå tyder ny etterretning på at Putin selv gir ordre direkte til sine generaler, noe som skal ha ført til stor frustrasjon og usikkerhet.

At Putin, ifølge amerikanske etterretningskilder, nå griper direkte inn i krigføringen og gir veiledning og råd direkte til sine høytstående offiserer på slagmarken i Ukraina, blir tolket som et tegn på panikk og desperasjon.

Krigslykken har ikke vært på Russlands side, og har gått på flere ydmykende, militære nederlag mot sin tallmessig underlegne motstander, Ukraina.

Dysfunksjonelle kommandostrukturer: «Høyst uvanlig ledelsestaktikk»

«Det er en høyst uvanlig ledelsestaktikk innen moderne militære organisasjoner, noe som kan tyde på dysfunksjonelle kommandostrukturer som har plaget Russlands krig fra begynnelsen», skriver CNN, og viser til ikke navngitte amerikanske etterretningskilder

Å overstyre generaler som står midt i en krig, og gi disse ordre om troppebevegelser, taktikk og militærstrategiske valg, er ikke normalen.

Men innad i det russiske militæret er det lang tradisjon for strengt hierarki og tilsvarende mindre rom for improvisasjon på lavere offisersnivå. Dette skal være en del av hovedårsaken til at Russland sliter militært under angrepskrigen, og som det viser seg har gått i stå på flere frontavsnitt.

– Russlands militære er splittet

Ifølge etterretningskilder i USA skal russiske offiserer krangle seg imellom om den videre taktiskken. De skal også ha klaget til venner og slektninger hjemme om hvordan beslutninger detaljstyres fra Moskva, langt fra slagmarken.

Det skal også være betydelig uenighet innad i den russiske hæren om hvordan de skal nedkjempe den sterke ukrainske motstanden, noe som har påført russerne betydelige tap.

– Russlands militære er splittet i synet på hvordan man best kan motvirke Ukrainas uventede fremskritt på slagmarken denne måneden, opplyser flere kilder som er kjent med amerikansk etterretning, skriver CNN.

– Russiske soldater har ikke viljen til å fortsette å kjempe



En annen konsekvens av Putins fjernstyring av krigen, er de stadige rokkeringene innad i ledelsen på flere kommandonivå. Ifølge etterretningskilder har dette bidratt til å gjøre Russlands kommandostruktur enda mer rotete enn den var før.

Det blir antydet at en av hovedårsakene til omplasseringene er å finne syndebukker og på den måten fjerne ansvaret fra Putins skuldre.

Tidligere øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa, Ben Hodges, har tidligere uttalt at det står svært dårlig til med moralen blant de russiske kampenhetene, at mange trolig er desillusjonerte og umotiverte for å slåss videre.

– Russiske soldater har ikke viljen til å fortsette å kjempe i Ukraina, mener Hodges.

Forventer ukrainsk seier innen sommeren 2023

Generalen forventer Ukrainas seier over Russland innen sommeren 2023.

– Vi bør ikke presse Ukraina til å forhandle om noe før etter at den siste russiske soldaten går hjem over den store broen, som jeg forventer å være innen neste sommer, skriver Hodges, ifølge Ukranews.com.

Koordinator for USAs nasjonale sikkerhetsråd for strategisk kommunikasjon, John Kirby, viser til at Russlands militære har dårlig samhold, deserteringer i rekkene og soldater som ikke ønsker å kjempe for noe de ikke tror på.

– Det er en forferdelig moral. Han har deserteringsproblemer, og Putin tvinger de sårede tilbake til kampen. Så klart er personell et problem for ham. Han føler at han er bakpå, spesielt i det nordøstlige området av Donbass, mener Kirby.

Ukraina skal de siste ukene ha tatt til fange hundrevis av russiske soldater.

– Varsler mer russisk katastrofe

Ukrainske soldater fotografert ved frontlinjen i Donetsk-regionen 15. august 2022. (Foto: Anatolii Stepanov / AFP)

Flere militæranalytikere mener Putins siste mobiliseringsordre er et tydelig tegn på at Putins krigsplan ikke fungerer.

– Å plassere nybegynnere i en frontlinje som har blitt ødelagt, har lav moral og som ikke ønsker å være der, varsler mer russisk katastrofe, skriver Mark Hertling, en tidligere general i den amerikanske hæren, på Twitter. Han tror de nyrekrutterte og mobiliserte russiske soldatene vil få det svært tøft i møte med topp motiverte ukrainske soldater utstyrt med moderne vestlige våpen. Skjebnen kan fort bli å ende opp som kanonføde på slagmarken.

Mens Putin venter på at 300.000 russere skal melde seg til tjeneste, fortsetter de ukrainske styrkene å angripe de russiske okkupantene på bred front.

Fredag melder Ukrainas generalstab at Luftforsvaret har angrepet minst 25 strategiske russiske mål med luftvernmissilsystemer. Blant annet skal et russisk Mi-8-helikopter og ni droner være skutt ned, ifølge Kyiv Independent.

Skal ha sikret brohoder ved strategisk viktig elv

Ifølge britisk etterretning skal ukrainske styrker ha sikret flere brohoder på østbredden av den strategisk viktige elven Oskil hvor russiske tropper forsøker å etablere en forsvarslinje etter sine tilbaketrekninger fra Kharkiv oblast.

I Donetsk oblast angriper ukrainske styrker byen Lyman og legger press på territorium som Russland anser som essensielt for Putins uttalte krigsmål.

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet har Russland mistet 56.060 soldater i Ukraina siden 24. februar. I tillegg er 2.254 russiske stridsvogner ødelagt eller beslaglagt. Det samme gjelder 4.796 pansrede kampvogner, 3.659 kjøretøyer og drivstofftanker, 1.355 artillerisystemer, 326 rakettsystemer med flere utskytninger, 170 luftvernsystemer, 254 fly, 950 helikoptere, 219 helikoptre, 950 droner og 15 båter.

