– Den ukrainske hæren har tatt tilbake landsbyen Yatskivka i Donetsk-regionen og området rundt, sa den høytstående tjenestemannen fredag.

Han la til at ukrainske styrker også har gjenvunnet kontrollen over områder sør for byen Bakhmut, hvor det også gjennomføres folkeavstemninger.

Bakhmut ligger om lag 80 kilometer nord for regionhovedstaden Donetsk.

