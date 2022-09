De henviser blant annet til russiske angrep mot sivile områder, mange henrettelser, tortur og seksuell vold.

– Basert på bevisene kommisjonen har samlet, har den konkludert med at det er begått krigsforbrytelser i Ukraina, sier lederen av kommisjonen, den norske juristen Erik Møse, til FNs menneskerettsråd fredag.

Undersøkelseskommisjonen ble oppnevnt av FNs menneskerettsråd i mars og består av tre uavhengige eksperter. De har undersøkt hendelser i områdene Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Sumy-regionene og varsler at de vil utvide etterforskningen framover.

Grufulle henrettelser

I uttalelsen sa Møse at en rekke angrep gruppen har undersøkt, «ble utført uten å skille mellom sivile og militære», deriblant angrep med klasebomber i befolkede områder. Der har blant annet boliger, skoler og sykehus blitt rammet.

En eldre kvinne som ble tvunget på flukt etter voldsomme bombeangrep i Kharkiv-regionen, sa til kommisjonen at angrepene har fått henne til å føle at hun ikke har noe å leve for lenger.

– Jeg lever ikke, jeg bare eksisterer. Jeg har ingenting igjen i sjelen min, sa hun.

Møse forteller videre at gruppen har sett bevis på et stort antall henrettelser begått i områdene de besøkte. Ifølge kommisjonen etterforskes slike henrettelser i 16 ulike byer i Ukraina.

Det er blant annet funnet synlige tegn på at mennesker har fått hendene «bundet bak ryggen, blitt skutt i hodet eller fått skåret over halsen».

Torturerte fanger

Det er også funnet bevis på bruk av tortur. Enkelte ofre ble fraktet til Russland og holdt der mot sin vilje i flere uker.

– Vitner beskriver juling, elektrosjokk og tvungen nakenhet, samt annen krenkende behandling ved slike interneringssentre, sa Møse.

Noen av ukrainerne som ble sendt til Russland, har forsvunnet uten at noen vet hva som skjedde med dem.

Møse bekrefter også at kommisjonen har etterforsket to tilfeller der ukrainske styrker skal ha mishandlet russiske soldater.

Seksuell vold og overgrep mot barn

I enkelte tilfeller har de også funnet bevis for seksuell og kjønnsbasert vold på ofre så unge som fire år, og så gamle som 82 år.

FNs spesialrepresentant mot seksuelle volder i konflikt, Pramilla Patten, sa etter et besøk i Ukraina i juni at stadig flere ukrainere sier de har blitt utsatt for seksuell vold i krigen.

De fleste av dem var jenter og kvinner, men det er også meldt om overgrep mot gutter og menn.

Det har blant annet kommet flere henvendelser til hjelpetelefoner fra mennesker som har blitt utsatt for gruppevoldtekt. I tillegg har noen blitt tvunget til å se på mens deres partner eller barn blir utsatt for seksuelle overgrep, ifølge FN.

Kommisjonen har dokumentert et bredt Spekter av forbrytelser mot barn, blant dem barn som har blitt «voldtatt, torturert og ulovlig innesperret».

– Barn har også blitt drept og såret i vilkårlige bombeangrep, heter det i uttalelsen fra FN.

Russland nekter

Undersøkelseskommisjonen opplyser at den har besøkt 27 byer og tettsteder, samt graver og internerings- og tortursenter i ulike områder i Ukraina. Der har over 150 ofre og vitner blitt intervjuet, samt ulike aktivistgrupper og myndighetspersoner.

Svært mange ukrainere har blitt tvunget til å flykte fra landet som følge av krigen, som begynte da Russland invaderte landet 24. februar i år.

Russland har flere ganger nektet for at de begår krigsforbrytelser i Ukraina. De har foreløpig ikke kommentert FNs etterforskning.