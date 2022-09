Vladimir Putin kritiserer Nobelkomiteen

– Vi er veldig glad for at en av våre borgere fikk Nobels fredspris, men etter min mening har Nobelkomiteen i stor grad gått bort fra og tonet ned nobelpriser på det humanitære felt, sa Putin da han talte på en økonomisk konferanse i kystbyen Vladivostok onsdag.

Han ble spurt om denne ukens avgjørelse om å inndra utgiverlisensen til den uavhengige avisen Novaja Gazeta. Avisas redaktør Dmitrij Muratov delte i fjor Nobels fredspris med filippinske Maria Ressa.

– Vi vet om en rekke tilfeller der avgjørelser er blitt tatt kun på bakgrunn av den gjeldende politiske situasjonen, sa Putin.

Han viste spesielt til at USAs president Barack Obama fikk prisen i 2009.

– Hvorfor er han en nobelprisvinner? Hva gjorde han for å forsvare fred, når man ser at militæroperasjoner i deler av verden mislyktes da han var president, sa Putin.

NTB har bedt Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen om en kommentar til Putins uttalelser.

– Jeg har ingen kommentar utover den begrunnelsen som ble gitt for prisen da den ble annonsert i fjor, skriver Reiss-Andersen i en tekstmelding.

Glad for at journalister har rømt landet

Muratov og Ressa fikk fredsprisen for «sin innsats for å trygge ytringsfriheten, som er en forutsetning for demokrati og vedvarende fred».

De siste årene har russiske myndigheter i stadig større grad strammet grepet om de uavhengige mediene.

Mange journalister og redaktører har dratt ut av landet som følge av statlige restriksjoner på mediedekningen. Da Putin fikk spørsmål om dette, sa han at han er «glad for at de kunne dra» fordi de «alltid har jobbet imot landet vårt».

– Nå er de fornøyd med å ha flyttet vekk og legger skylden på at noen har truet dem her, sa Putin.

Kritiserte journalist

Dmitrij Muratov viser fram gullmedaljen og diplomet under utdelingen av Nobels fredspris i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Mandag denne uken ble den russiske journalisten Ivan Safronov dømt til 22 års straffeleir for landsforræderi. Han er en av Russlands mest respekterte journalister, med forsvaret som spesialfelt.

Putin sier at han støtter avgjørelsen, og mener at hans skyld ble bevist.

– Ivan Safronov tjente til livets opphold ikke bare fra journalistikk, men også ved å samle inn materiale og dele det med vestlig etterretning, sa Putin.

Uttalelsene om Nobelprisen falt på konferansen Eastern Economic Forum, hvor flere statsledere deltar. Blant gjestene er også kinas tredje mektigste mann, lederen av den kinesiske Folkekongressen, Li Zhanshu.

Kina har i årevis kritisert Norge for det de mener var en politisk tildeling av fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Tildelingen førte til en isfront i det diplomatiske samarbeidet som varte i flere år.