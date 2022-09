I en tale til konferansen Eastern Economic Forum i Vladivostok onsdag sier den russiske presidenten at verden står overfor nye trusler etter flere år med pandemien hengende over oss.

– Da mener jeg Vestens iver etter sanksjoner og de aggressive forsøkene på å presse andre land til å følge vestens atferd, frata dem suverenitet og tvinge sin vilje på dem, sier Putin.

Truer med konsekvenser av makspris

Russlands president advarer mot å innføre makspriser, og sier han vil stanse leveranser av olje og gass til alle land som begrenser prisene.

– Å begrense prisene, slik noen vestlige land vurderer, vil være en utrolig dum avgjørelse, sa Putin da han talte under Eastern Economic Forum i havnebyen Vladivostok i Russland onsdag.

Videre truet presidenten med totalstans i russiske leveranser til alle land som innfører noen form for makspriser på import av russisk brensel.

– Vi vil ikke levere noe i det hele tatt hvis det er i strid med våre interesser, i dette tilfellet våre økonomiske interesser, sa han, og la til:

– Det betyr ingen gass, ingen olje, ikke noe kull, ingen fyringsolje, ingenting.

– Isolere Russland umulig

Russland er omfattet av en rekke sanksjoner i kjølvannet av annekteringen av Krim i 2014 og invasjonen av Ukraina i februar i år. Til tross for dette, er det umulig å isolere Russland, sier Putin.

– Uansett hvor mye noen måtte ønske å isolere Russland, så er det umulig, sier presidenten og hyllet samtidig den «betydelig større» rollen landene i Stillehavsregionen har inntatt i verden. Putin legger til at regionale partnerskap «vil skape enorme nye muligheter for vårt folk».

Hevder kornet går til EU

I den samme talen hevdet Putin også at brorparten av korneksporten fra Ukraina etter at blokaden av landets havner delvis er hevet, går til EU i stedet for til lavinntektsland.

– Nesten alt kornet sendes til EU-land, ikke til de fattigste utviklingslandene. Dette vil bare føre til at verdens matproblemer øker, sier presidenten.