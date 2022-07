Det er bekymringen for krigen i Ukraina som gjør at varsleren bak Panama papers-avsløringene nå stiller opp i et intervju med tyske Der Spiegel.

– Skallselskaper finansierer det russiske militæret og dreper dermed uskyldige sivile i Ukraina, sier kilden som går under dekknavnet «John Doe».

Lekket 11,5 millioner dokumenter

Det er de to tyske journalistene Bastian Obermayer og Fredrik Obermaier, som nå har gjort et eksklusivt intervju med hovedkilden bak Panama papers-avsløringene. Dette er de samme journalistene «John Doe» lekket Panama-dokumentene til i 2016.

– Det føltes som å se ned løpet av en ladd pistol, men til slutt måtte jeg gjøre det, sier kilden om avgjørelsen for seks år siden, i det nye intervjuet.

Lekkasjen på 11,5 millioner dokumenter avslørte hvordan skatteparadiser opererer med anonyme postkasseselskaper – skallselskaper som muliggjør hvitvasking og skatteunndragelse.

Dokumentene navnga flere toppolitikere, idrettsutøvere og notoriske kriminelle. I kjølvannet av avsløringene måtte blant annet Islands statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson og Pakistans statsminister Nawaz Sharif fratre sine poster.

(Saken fortsetter under bildet.)

De to journalistene «John Doe» først tok kontakt med. De jobbet på den tiden for Süddeutsche Zeitung. Foto: AFP/NTB

Putin er involvert

Det er invasjonen av Ukraina og Russlands aggresjon overfor Vesten som gjør at «John Doe» nå tar bladet fra munnen.

– Putin er en større trussel mot USA enn Hitler noen gang var, og skallselskapene er hans beste venn. Det er de som finansierer det russiske militæret som dreper uskyldige sivile i Ukraina, sier kilden til Der Spiegel.

Flere av president Vladimir Putins slektninger og nære venner dukket nemlig opp i avsløringene. Varsleren mener Vesten må gå målrettet til verks mot disse.

– De vestlige landene har mistet kontrollen de trodde de hadde over Russland og nå er tiden for å handle, understreker han.

– Russland ønsker meg dø

Det finnes imidlertid eksempler på at Panama-papirene har blitt brukt til å legge press på den russiske presidenten siden krigen i Ukraina startet.

I slutten av februar fikk en av Putins nærmeste venner, Sergey Roldugin, vestlige sanksjoner rettet mot seg. Ifølge Der Speigel skyldtes dette i stor grad Panama papers. Avsløringene viste at Roldugin på papiret eide flere milliarder, som i realiteten tilhørte Putin.

«John Doe» mener denne typen handlinger er viktige og kilden forteller nyheten gledet ham. Men han hevder også at det vekket hevnlysten hos Russland.

– Den russiske regjeringen har gitt uttrykk for at de ønsker å se meg død, det er en risiko jeg lever, utdyper kilden.

Det er også en av grunnene til at «John Doe» har valgt å lekke dokumentene anonymt, ifølge Der Spiegel.