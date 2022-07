Sovjetunionens siste statsleder, Mikhail Gorbatsjov, avsluttet den kalde krigen med glasnost og perestroika, åpenhet og omstrukturering.

Nå mener den tidligere sovjetlederen at presiden Vladimir Putin bryter ned arven hans fullstendig. Det sier den russiske journalisten Alexej Venediktov som har vært i kontakt med sovjetlederen, ifølge Daily Mail.

– Da Gorbatsjov gikk av, var det fire tusen Nato-responsstyrker i Europa. Nå har alliansen annonsert at de skal ha tre hundre tusen soldater i beredskap innen utgangen av neste år, utdyper journalisten.

Det betyr en enorm økning i spenningen mellom øst og vest, ifølge journalisten.

Kritisk til krigen

Venediktov har vært mangeårig redaktør for den uavhengige radiostasjonen Ekho Moscow. Stasjonen har det siste året blitt et instrument for den russiske staten.

Han forteller nå at Gorbatsjov er langt fra fornøyd med dagens situasjon i Russland.

– Han snakker åpenhjertig om den brutale invasjonen av Ukraina. Jeg kan fortelle at han er svært opprørt, sier Venediktov.

Journalisten legger vekt på at forsoning mellom Øst og Vest var Gorbatsjovs livsverk.

– Frihetene ble brakt til oss av Gorbatsjov.

Han utdyper at statslederen ga landet nye medielover, privat eiendomsrett og frihet til kirken.

USAs president Ronald Reagan og Gorbatsjov skapte forsoning mellom Vesten og Østen på 1980-tallet. Foto: AP/NTB

Også kritisk til USA

Før invasjonen skal Gorbatsjov ha hevdet at også USA og Nato bedrev ekspansjonisme.

– De ble arrogante og selvsikre etter den kalde krigen og bestemte seg for å bygge et nytt imperium, en Nato-utvidelse, understekte Gorbatsjov overfor det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti i desember 2021, på tampen av årsdagen for hans avgang som leder av Sovjetunionen.

Den tidligere sovjetiske lederen har blitt 91 år og lider av langvarige nyreproblemer. Siden coronapandemiens utbrudd har han vært innlagt på en medisinsk klinikk i Moskva, og mottar dialyse.