William Burns er sjef for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, og snakket om sine erfaringer med Vladimir Putin på Aspen Security Forum.

– Det er mange rykter om president Putins helse og så vidt vi kan se er han altfor frisk, sa Burns ifølge BBC. Etter latter fra publikum la han til at det ikke var et formelt utsagn.

Putin tror på kontroll

CIA-sjefen William Burns mener Russland har lært en tøff lekse. Foto: AP Photo / Brynn Anderson / NTB

Burns har tidligere vært ambassadør i Moskva, og forteller at Putin er en som har «stor tro på kontroll, skremsel og å bli skuls». Ifølge CIA-sjefen har disse trekkene forsterket seg det siste tiåret, skriver BBC.

– Han er overbevist om at skjebnen hans som Russlands leder er å gjenopprette Russland som en stormakt, sa Burns.

– Han mener nøkkelen til å få til det er å gjenskape en sfære av påvirkningskraft i Russlands nabolag og han kan ikke gjøre det uten å kontrollere Ukraina.

I november reiste Burns til Moskva for å advare mot konsekvensene en invasjon av Ukraina ville få, på bakgrunn av det amerikansk etterretning hadde samlet om Russlands planer.

Burns fortalte at han følte seg «mer urolig» da han dro derfra enn det han hadde gjort da han kom.

Dypt feilaktige antakelser

CIA-sjefen mener Putins plan for den russiske invasjonen av Ukraina var basert på «dypt feilaktige antakelser og noen ordentlig virkelighetsfjerne forestillinger spesielt om Ukraina og viljen til å stå imot».

– Putin tror virkelig på sin egen retorikk. Jeg har hørt ham si i private samtaler gjennom årene at Ukraina ikke er et ekte land, fortalte Burns sitert i BBC.

– Vel, ekte land kjemper tilbake. Og det er det ukrainere har gjort, sa CIA-sjefen.

Lært en tøff lekse

Burns mener videre at russernes samling av tropper i Donbas-regionen kan være tegn på at militæret hadde lært en tøff lekse.

USA estimerer at 15.000 russiske soldater har mistet livet i Ukraina, og kanskje 45.000 er skadd opplyste Burns. Han estimerte at Ukrainas tap var litt mindre.

Russland invaderte Ukraina i februar og har, etter fem måneder, okkupert deler av østlige og sørlige områder i landet.