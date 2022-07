En rekke luksusbåter tilhørende russiske oligarker er blitt konfiskert siden krigens begynnelse, og det er ingen hemmelighet at det ligger enorme verdier om bord i yachtene. Det er likevel nærmest utenkelig at man skulle finne et vaskeekte Fabergéegg blant verdiene. Det hevder imidlertid amerikanske myndigheter at de kan ha funnet, skriver The Guardian.

Dersom det stemmer er egget et av de ytterst få som eksisterer i verden. Fabergéegg er betegnelse på juvelbelagte påskeegg laget av Peter Carl Fabergé for de russiske tsarene mellom 1885 og 1917. Produksjonen tok slutt kort tid før den siste tsar, Nikolaj II av huset Romanov-Holstein-Gottorp, og hans familie ble brutalt henrettet sommeren 1918.

Bildet viser Fabergéegget «Kreml», som ble laget i 1906. Egget tilhørte Russlands siste tsar, Nikolaj II av huset Romanov-Holstein-Gottorp. Det er ikke dette egget som er funnet om bord i luksusbåten i USA. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Foto: Stan Shebs / Wikimedia Commons

– Dette er juicy

Totalt ble det produsert 57 Fabergéegg. Et av dem forsvant ut av Russland med keiserinne Maria Feodorovna i 1918, men resten ble igjen i Russland. I 2006 var det kun 21 egg igjen på russisk jord, hvor de fleste befinner seg på Kremls militærmuseum. Ni av dem ble kjørt av den russiske forretningsmannen Viktor Vekselberg, som forøvrig er født i Ukraina. Fire egg finnes i private samlinger, mens åtte er sporløst forsvunnet.

Nå kan amerikanske myndigheter ha funnet og konfiskert et av eggene som en del av sanksjonene innført mot russiske oligarker.

– Dette er juicy. Vi har funnet en del interessante gjenstander, blant annet det som kan være et vaskeekte Fabergéegg, så dette blir bare mer og mer interessant, sier USAs visejustisminister Lisa Monaco til The Guardian.

Her går amerikanske myndigheter om bord i luksusbåten Amadea, som står i San Diego i California. Bildet er sladdet av US Department of Justice. Foto: US Department of Justice/AFP/NTB

Usikkert hvor skatten vil ende opp

Monaco spesifiserer ikke hvilken luksusbåt det forgylte egget er funnet på, eller hvem den tilhører, annet enn at den for øyeblikket står i San Diego Bay i California etter å ha ankommet USA fra Fiji.

Luksusbåten Amadea skal ha forlatt Fiji forrige måned og blitt eskortert til San Diego.

Dersom egget viser seg å være et av tsarens Fabergéeggs, så kan det være et av de forsvunnede eggene og er verdt flere titalls millioner kroner. Visejustisministeren støtter forslaget om at alle beslaglagte verdier skal gå til gjenreising av Ukraina, men dersom egget er ekte er det usikkert hvor det vil ende opp, rent fysisk.