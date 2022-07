Datoen er 17. juli 1918 og vi befinner oss i Jekaterinburg.

En russisk by på østsiden av Uralfjellene. Det er en 180 mils kjøretur til Moskva og omtrent 70.000 mennesker bor her.

Én av dem er Anastasia Nikolajevna Romanova, eller Anastasia Nikolajevna av Russland som er hennes offisielle navn.

Hun ligger i sengen og sover. Eller kanskje hun er våken. Hun var ifølge de som kjente henne en livlig jente som aldri virket trøtt.

Detaljene er vanskelige å stadfeste. Faktisk har denne jenta vært kilde til mange spekulasjoner og historier i ettertid.

Det som derimot er kjent er at hun ikke får ligge i fred lenge denne onsdagen. Snart skal hun bli vekket, bafalt å kle på seg og bli ført ned i et dunkelt kjellerrom sammen med sin mor, far, fire søsken og fire tjenestefolk.

Så starter kuleregnet.

Bakgrunnen

Anastasia var datter av Tsar Nikolaj II, som var statsoverhodet for det russiske keiserdømmet frem til februar 1917.

Da brøt det ut revolusjon etter at streikende fabrikkarbeidere og kvinner fra kvinnebevegelsen hadde begynt å demonstrerte mot regimet.

Russland hadde akkurat lagt bak seg en ødeleggende første verdenskrig, og de økonomiske og sosiale forholdene i landet var dårlige.

Til slutt gikk tsaren av, men det skulle ikke stoppe landet fra en borgerkrig som varte frem til 1922, og som skulle bli starten på det kommunistiske regimet under bolsjevikene.

I forbindelse med tsarens fall ble han og familien satt i husarrest og etter hvert flyttet til Jekaterinburg der de ble innlosjert i Ipatiev-huset i byen.

Men snart skulle bolsjevikenes motstandere i krigen, «De hvite», nærme seg byen og bolsjevikene ble bekymret for om dette ville bety at tsarfamilien kunne bli befridd.

I stedet for det planlagte rettsoppgjøret mot tsaren fikk derfor kommandant Jakov Jurovskij beskjed om å likvidere familien.

– Svært brutal hendelse

– Hva?

Det var, ifølge Illustrert Vitenskap, alt Tsar Nikolaj II rakk å si da dødsdommen ble lest opp for familien i rommet, før ti vakter rettet våpen mot familien og begynte å skyte vilt.

Situasjonen var kaotisk og ikke alle ble drept øyeblikkelig. Det ble skreket høyt og desperat banket på døren. Kruttrøyken var så sterk at kulene traff unøyaktig og det måtte luftes ut før neste runde med likvideringer.

– Det var en svært brutal hendelse, som har gjort et sterkt inntrykk på russerne. Spesielt siden det ikke var bare tsaren som måtte bøte med livet, men også barna, kokken, legen og tjenerne. Hendelsen har etter Sovjetunionens fall blitt brukt til å diskreditere bolsjevismen, sa historieprofessor ved Universitetet i Tromsø, Jens Petter Nielsen, til ABC Nyheter i 2018.

Mytene om Anastasia

For Anastasia skulle den tilsynelatende rampete og energiske ånden hennes leve videre i form av ville teorier og mytisk status i tiårene etter.

Navnet hennes som egentlig betyr «av oppstandelsen», kom på mange måter til sin rett da forskere i 1991 hevdet at det de trodde var restene etter henne og broren ikke var å finne i graven hvor resten av familien lå.

I tillegg vet man at døtrene i familien ikke døde momentant ettersom kronjuveler og diamanter som var sydd inn i korsettene deres for å bli bevart, fungerte som skjold for kulene.

Anastasia Romanov ble en mytisk figur i tiårene etter drapene på familien. Enkelte ga seg ut for å være Anastasia som hadde overlevd. Foto: United States Library of Congress' Prints and Photographs division / Wikimedia Commons

Det åpnet opp for tiår med spekulasjoner rundt døden hennes, eller, rettere sagt, det mange trodde var hennes overlevelse, og flere ga seg faktisk ut for å være tsar-datteren.

Mest kjent er Anna Anderson som gikk til sak i det tyske rettssystemet for å få anerkjennelse for sin identitet som datter av tsaren.

Hun ble, ifølge Refinery29, plukket opp av en elv etter et selvmordsforsøk og ga seg etter hvert ut for å være Anastasia.

Eksperter innenfor ulike områder studerte henne og konkluderte i favør at hun var den ekte datteren til tsaren. For eksempel skal de to ha hatt identisk håndskrift.

En DNA-test har imidlertid avkreftet at Anderson egentlig var Anastasia, samtidig som nye funn av de to siste tsar-barna i 2007 bekreftet dødsfallet deres for godt. Historikere mener døtrene som overlevde den første geværilden, enten ble stukket ihjel med bajonetter eller skutt i hodet.

Fått anerkjennelse

Til tross for varierende meninger om tsarfamilien i det russiske samfunnet, ble familiens navn rehabilitert i 2008.

De fikk da status som «ofre for politisk undertrykkelse» av den russiske påtalemyndigheten. I 1998 fikk de også endelig en begravelse i St. Petersburg og to år senere ble de kanonisert av Den russisk-ortodokse kirke.

Noen kilder: Wikipedia, Store norske leksikon, BBC