– Trusselen av en taktisk russisk seier er der, men de har ikke oppnådd det ennå, sier Zelenskyj-rådgiver Oleksiy Arestovych ifølge BBC.

Natt til torsdag anklaget Vlodymyr Zelenskyj Moskva for å prøve å ødelegge Donbas-regionen.

– Det har blitt utført massive luft- og artilleriangrep i Donbas. Okkupantenes mål her er uendret, de vil ødelegge hele Donbas, steg for steg, sa Zelenskyj i en videotale.

Han gjentok også sine forespørsler til Vesten om å få fortgang i leveransen av tungt artilleri til hans styrker.

– Dette er svært nødvendig på slagmarken for at vi skal kunne stoppe denne djevelske armeen og presse dem over Ukrainas grenser.

Ser ut til å oppnå fremgang

I sin onsdagsrapport meldte britisk etterretning at de anslår den russiskstøttede Donetsk-militsen alene har mistet 55 prosent av sin opprinnelige styrke. Russiske styrker bruker på sin side all sin makt til å få kontroll over de gjenværende ukrainsk-kontrollerte områdene i nabofylket Luhansk.

Russland har rettet stor oppmerksomhet mot Sievjerodonetsk og Lysytsjansk de siste dagene, som nå er de to siste ukrainske utpostene i Luhansk-regionen. Moskvas styrker har sett ut til å oppnå noe fremgang i deres forsøk på å omringe ukrainske styrker i de to byene, og torsdag formiddag kom det meldinger om russiske styrker som nå har tatt kontroll over ytterligere to landsbyer i Luhansk.

De to landsbyene, Loskutivka og Rai Oleksandrivka, ligger like ved hverandre få mil sør for byene Lysytsjansk og Sievjerodonetsk.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet har russiske styrker rykket fram over fem kilometer siden søndag, og «lommen» ved Lysytsjansk og Sievjerodonetsk er under stadig mer press.

Hevder flere millioner er evakuert

Ifølge tall fra russiske myndigheter, skal rundt to millioner mennesker fra Ukraina ha blitt fraktet til Russland siden krigen startet.

Russiske myndigheter har uttalt at de evakuerer folk fra regionene Donetsk og Luhansk til sikkerhet i Russland. Men ukrainske myndigheter at det i praksis dreier seg om deportering av ukrainere som hindres fra å flykte til områder i Ukraina som ikke er under russisk kontroll.

Mange som er blitt sendt til Russland, har siden forsøkt å dra tilbake til Ukraina via tredjeland, ifølge ukrainske myndigheter.