Russland hevder å ha hentet ut 2 millioner personer fra Ukraina

Russiske styrker har hentet 1.936.000 personer til Russland. Blant disse er det 307.000 barn, ifølge myndighetene i Moskva.

Bare lørdag ble 29.730 personer hentet til Russland, og 3.500 av dem var barn, uttaler general Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet.

Russiske myndigheter har uttalt at de evakuerer folk fra regionene Donetsk og Luhansk til sikkerhet i Russland. Men ukrainske myndigheter at det i praksis dreier seg om deportering av ukrainere som hindres fra å flykte til områder i Ukraina som ikke er under russisk kontroll.

Mange som er blitt sendt til Russland, har siden forsøkt å dra tilbake til Ukraina via tredjeland, ifølge ukrainske myndigheter.