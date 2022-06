Frivillige fra mange land har vervet seg til de ukrainske styrkene for å kaste de russiske styrkene ut av landet.

Ifølge en høytstående offiser i det georgiske forsvaret er antall fremmedkrigere, som kjemper side om side med ukrainske soldater, nå oppe i 20.000 soldater.

Det sier den georgiske veteranoffiseren Mamuka Mamuashvili til Sky News.

Dersom anslaget stemmer vil det tilsvare opptil 40 norske bataljoner. En norsk infanteribataljon består av cirka 500–800 personer.

– 3.000 britiske frivillige kjemper på ukrainsk side

Mamuashvili er ansvarlig for den georgiske legionen som står under ukrainsk kommando. Legionen består hovedsakelig av utlendinger, og de kommer fra mange land fra hele verden.

Den georgiske kommandanten grunnla fremmedlegionen da fiendtlighetene startet i det østlige Ukraina i 2014. Etter Russland invaderte Ukraina natt til 24. februar, skjøt rekrutteringen til legionen fart.

Den klart største kontingenten av fremmedkrigere kommer fra Storbritannia.

– Om lag 3.000 britiske frivillige kjemper for tiden på ukrainsk side i krigen mot Russland, opplyser den georgiske veteranoffiseren. Han anslår at det for tiden er til sammen 20.000 utenlandske soldater i Ukraina.

Britiske fremmedkrigere dømt til døden



I forrige uke ble to briter, som har kjempet for Ukraina, dømt til døden av de selverklærte prorussiske myndighetene i Donetsk, ifølge BBC. Aiden Aslin (28) fra Nottinghamshire og Shaun Pinner (48) fra Bedfordshire, samt Saaudun Brahim fra Marokko, venter nå på å bli henrettet.

Hvor store tap de utenlandske soldatene har hatt til nå er det ingen som har oversikt over, men flere av fremmedkrigerne befinner seg nå i de hardeste kampene i Øst-Ukraina hvor tapene er store på begge sider av frontlinjene.

Den tidligere britiske soldaten, Jordan Gatley (24), ble for for få dager siden bekreftet drept i kamper i den ukrainske byen Sievjerodonetsk, ifølge The Independent.

– Det frarådes å reise til Ukraina uansett grunn

Franske myndigheter bekreftet 3. juni at en franskmann, som reiste til Ukraina for å delta i krigen mot russiske styrker, er drept, ifølge AFP.

– Vi vil minne alle om at hele Ukraina er en krigssone og at det derfor frarådes å reise til Ukraina uansett grunn, sa en talsperson i det franske utenriksdepartementet.

Også flere nordmenn skal ha vervet seg til de ukrainske styrkene. Deres skjebne er uviss.

