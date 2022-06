Ukrainas beryktede Azov-brigade har vært mye i fokus underveis i krigen i Ukraina, og har vært en viktig komponent i krigen for begge sidene.

Azov er nemlig en kjent nynazistisk gruppe, som helt siden Russlands annektering av Krim i 2014, har kjempet mot prorussiske separatister øst i Ukraina. Når de da samtidig stolt proklamerer at de er nynazister, delvis bekrefter de Putins propaganda, som har kalt denne invasjonen av nabolandet for en «spesialoperasjon» for å «denazifisere» Ukraina.

LES OGSÅ: Fra nynazister til å kjempe for en jødisk president – dette er Azov

For Ukrainas del har Azov-styrkene kjempet hardt for landet sitt, også ved siden av den ukrainske regjeringsstyrken. Og var særlig delaktig i å holde byen Mariupol unna russisk kontroll så lenge som de gjorde.

Nå står en gruppe anarkister og antifascister frem i Euronews og viser nyansene som finnes i de ukrainske styrkene.

– Bare et skalkeskjul

– For oss reflekterer denne invasjonen den imperialistiske politikken til Putins regime. Det er klart at Kremls propaganda om å «bekjempe nazister i Ukraina» bare er et skalkeskjul for å skjule grådighet etter makt og ønsket om å etablere hardere autoritært styre, sier «Ilya».

Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke anarkisten stå frem med navn og bilde, og holdes derfor anonym.

Les alt om Ukraina-krigen her

Ilya er en del av en gruppe anarkister, antifascister og fotball-hooligans som kaller seg «The Black Head Quarters» og er en slag inkarnasjon av antiautoritære motstandsbevegelser.

(Saken fortsetter under bildet).

Foto: @theblackheadquarter / Telegram

Ifølge Ilya består de av titalls mennesker som har kommet fra hele verden, de fleste miljøaktivister eller medlem av Antifa. Noen har også kjempet i Syria med den kurdiskemilitærstyrken YPG.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år hadde de allerede forberedt seg, og ble en del av Ukrainas territoriale forsvarsstyrker (TDF), som er en frivillig militær forsvarsstyrke som ble dannet etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Oppfordrer russerne og belarusere til å kjempe med dem

Som anarkister flest avviser også Ilya og gjengen staten. Derfor er det viktig for dem å få frem at de ikke kjemper for den ukrainske regjeringen, men for det ukrainske samfunnet.

De anser derfor heller ikke russere som fiender.

I manifestet sitt oppfordrer de for eksempel både russere og belarusere til å kjempe med dem i krigen.

– Inntil reiret av tyranni i Moskva er fjernet, vil hele regionen stadig møte trakassering mot sin frihet, står det i manifestet.

De viser til at Russland og Putin de siste årene har bidratt til å undertrykke protester mot landets ledere i både Belarus og Kasakhstan.

– Vi ønsker å sette oss selv og våre naboer fri. Ukrainernes kamp gir håp om frigjøring til alle som er undertrykt av putinismen, står det videre i manifestet.

Russland har nemlig argumentert for sin innblanding med at intervensjonen var nødvendig for å opprettholde orden.

Håper deres eksistens bestrider Russlands anklager

Hittil har ikke anarkistene vært i frontlinjen, men de har sørget for territorialt forsvar i de sentrale regionene i Ukraina. Her har oppgavene deres vært å «oppdage og utrydde fiendtlige, samt hjelpe til med å evakuere sivile fra kampområder.

(Saken fortsetter under bildet).

Foto: @theblackheadquarter / Telegram

De skal også ha bistått de på slagmarken logistisk og med etterretning.

Dette hevder Ilya skal ha ført til «ødeleggelse» av fiendtlige mål.

Han håper deres eksistens, og deres bidrag i krigen vil være med på å bestride Russlands nynazist-anklager.

– Myten om høyreekstreme som dominerer ukrainsk politikk skyldes delvis aktiv propaganda fra Kremls side og delvis den faktiske, synlige tilstedeværelsen av høyreekstreme i Ukraina. Men uttalelser om at høyreekstreme former ukrainsk politikk, samfunn eller hær er rett og slett ikke sanne, sier Ilya til Euronews.