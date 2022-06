I et intervju med AFP sier Kasianov, som var statsminister i Russland fra 2000 til 2004 og nå lever i eksil, at krigen kan vare i to år, men han har håp om at Russland etter hvert kan komme tilbake på et demokratisk spor.

– Da skjønte jeg at jo, det blir krig

– Da jeg så møtet i Russlands sikkerhetsråd, skjønte jeg at jo, det blir krig. Jeg følte da at Putin ikke tenkte ordentlig, sier Russlands tidligere statsminister Mikhail Kasianov. Foto: Mikhail Metzel / AFP

Han sier han i likhet med mange russere i ukene før invasjonen av Ukraina ikke trodde at Russland ville gå til angrep. Han forsto det først da han så president Vladimir Putin sammenkalle toppledelsen til et oppstyltet møte tre dager før 24. februar.

– Da jeg så møtet i Russlands sikkerhetsråd, skjønte jeg at jo, det blir krig, sier Kasianov og legger til at han følte da at Putin ikke tenkte ordentlig.

– Jeg kjenner disse folkene, og bare ved å se på dem kunne jeg se at Putin allerede er utafor. Ikke i en medisinsk betydning, men politisk, sier han.

– Den Putin jeg kjente, var en annen, legger han til.

I opposisjon

Etter at han ble avsatt av Putin, sluttet Kasianov seg til opposisjonen og ble en av Kremls fremste kritikere. Han leder nå opposisjonspartiet Folkets frihetsparti, men forlot Russland på grunn av krigen og lever nå i et vesteuropeisk land.

En av hans nærmeste medarbeidere var Boris Nemtsov, som ble skutt og drept i 2015, bare et steinkast fra Kreml.

Kasianov sier at Putin i løpet av 20 år har klart å bygge opp et system som er basert på straffrihet og frykt, på en kynisk og ondsinnet måte som er verre enn de siste stadiene i Sovjetunionen.

KGB-system

– I sin essens er dette et KGB-system basert på total lovløshet. Det er klart at de ikke forventer straff, framholder han.

Han spår at krigen kan vare i opptil to år, og mener det er helt essensielt at Ukraina vinner. Ellers blir det de baltiske landenes tur.

Utfallet av krigen blir også bestemmende for Russlands framtid, sier han og legger til at han er helt imot den franske presidenten Emmanuel Macrons oppfordring til ikke å ydmyke Putin.

Han avviser også forslag om at Ukraina avstår landområder for å få slutt på krigen.

– Det er altfor pragmatisk. Jeg mener det er feil, og håper Vesten ikke følger dette sporet, sier han.

Demokrati i fjern framtid

Kasianov tror Putin etter hvert blir etterfulgt av en slags kvasi-etterfølger under sikkerhetsapparatets kontroll. Men han vil ikke vare lenge, og en dag i framtiden blir det arrangert frie valg i Russland, mener han.

Men det vil først skje etter en ti år lang prosess med «dekommunistisering» og «deputinisering» av landet, noe som blir vanskelig etter den kriminelle krigen i Ukraina.

En vanskelig oppgave blir også å gjenoppbygge europeiske lands tillit til Russland.