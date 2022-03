Derfor er Putin redd for Navalnyj

Etter han ble arrestert i det han ankom Moskva i fjor, har Aleksej Navalnyj (45) sittet i straffeleir i påvente av dommen sin.

Tirsdag falt den: Ni år i fangeleir for svindel.

Brøt betingelsene sine

Ifølge Russlands president Vladimir Putin og russiske myndigheter, skal Navalnyj ha misbrukt pengene som kom inn til fondet hans kalt Fond for Bekjempelse av Korrupsjon (FBK), som han opprettet i 2011.

Etter å ha blitt fengslet for å ha oppfordret folk til å delta i protester mot Putins regime, ble han fengslet, men senere prøveløslatt.

Da han i august 2020 ble forgiftet og måtte til Tyskland for behandling, hadde han ikke mulighet til å melde seg til politiet, noe som var brudd på betingelsene hans. Han ble derfor pågrepet idet han gikk av flyet i Russland i fjor.

Den fremste opposisjonspolitikeren

Ifølge Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski har Navalnyj vært den fremste opposisjonspolitikeren i Russland i årevis.

Navalnyj har blant annet eksponert mye av korrupsjonen til det russiske regimet og gjort det kjent for vanlige russere. Derfor har han blitt kjent for å gå til angrep på regimet på en rekke områder, sier Russland-eksperten til VG.

Russland-kjenner og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, Inna Sangadzhieva, mener også Navalnyj er en av de eneste reelle opposisjonspolitikerne i Russland.

– Aleksej Navalnyj er en av de eneste politikerne i Russland som faktisk er en politiker – i motsetning til Putin. Han er også den eneste som har utfordret Putins posisjon, sier hun til avisa.

Putin frykter Navalnyj

Sangadzhieva påpeker at Navalnyj aktivt har gått inn for å irritere Putin og hans regime. Blant annet har han latterliggjort FSB-agenter, tidligere kalt KGB-agenter, foran åpent kamera, noe hun mener viser at han er uredd og trolig er med å hisse opp Putin.

På spørsmål om Putin er redd for Navalnyj svarer hun:

– Det er det ingen tvil om. Dersom de hadde møtes som vanligere politikere til en debatt ville Putin tapt, absolutt.

Hun påpeker samtidig at Putin ikke tar del i reelle politiske debatter.

Også den strenge dommen er med på å vise hvor mye regimet frykter Navalnyj, mener hun.