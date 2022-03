Navalnyjs advokater pågrepet

Olga Mikhailova og Vadim Kobzev ble pågrepet mens de sto og snakket med journalister utenfor straffeanstalten i byen Pokrov der rettssaken pågikk.

Det forteller en journalist fra nyhetsbyrået AFP som selv var til stede. Navalnyjs medarbeidere bekrefter at advokatene er pågrepet.

Navalnyj fikk tirsdag en ny dom på ni år i fengsel. Retten fant ham skyldig i underslag og forakt for retten.

For tiden soner Navalnyj en dom på to et halvt år for brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma i Tyskland i 2020.