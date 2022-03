Det erklærte dommeren Margarita Kotova tirsdag under et rettsmøte i straffekolonien der Navalnyj sitter fengslet.

– Navalnyj begikk svindel – tyveri av eiendeler begått av en organisert gruppe, sa hun.

Under rettssaken har påtalemyndigheten hevdet at opposisjonslederen har stjålet store pengesummer fra sine egne organisasjoner. Det var angivelig snakk om penger som organisasjonene hadde mottatt som donasjoner.

Ble forgiftet

Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år i en straffekoloni på grunn av brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma i Tyskland i 2020.

Navalnyj mener selv det var den russiske sikkerhetstjenesten som forgiftet ham. Dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Anklaget for ekstremisme

Saken han nå er dømt i, handler om ytterligere bedragerianklager, knyttet til organisasjonene han driver, og forakt for retten. Den kan føre til en betydelig forlenging tiden han må sitte fengslet.

Separat pågår det en etterforskning av påstått ekstremisme som kan gi ytterligere opptil ti års fengsel.

Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av myndighetene.