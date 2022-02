Svensk ekspert: Russland leter etter påskudd for å starte krig

– Russland trenger denne unnskyldningen, sier den sikkerhetspolitiske eksperten Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska Institutet i Stockholm til TT.

Mandag hevdet Russland at fem ukrainske sabotører hadde blitt drept i kamper nær den russisk-okkuperte byen Mitjakinskaja, og at det ukrainske militæret hadde skutt mot en russisk grensepost i samme område.

Ukraina avviser anklagene som falske nyheter. Regjeringene i USA og Ukraina har gjentatte ganger advart om at Russland vil iscenesette angrep for å fremme sin agenda.

Falske flagg

Hallenberg sier det er nesten umulig å vurdere hva som er sant i informasjonen som kommer, da det foregår en propagandakrig. Han mener imidlertid at dette trolig dreier seg om såkalte falskt flagg-operasjoner, i dette tilfellet russiske angrep under ukrainsk flagg for å gi Russland et påskudd for å øke det militære presset mot nabolandet Ukraina.

– Jeg har sagt før at jeg tror russerne leter etter en grunn til å gå til krig. Russlands president Vladimir Putin sier at det foregår et folkemord mot russisktalende ukrainere i Donbass-regionen, noe som er en helt grotesk overdrivelse. Det er sannsynlig at det vil komme enda flere tvilsomme påstander, sier han.

Bekymringsfullt

Hallenberg sier de russiske påstandene i seg selv vekker bekymring fordi de kan være begynnelsen på militær handling fra russisk side.

– Nettopp i lys av den usikre og spente situasjonen synes jeg at alle meldinger som kan tolkes som falske flagg-operasjoner er svært bekymringsfulle. Jo flere de blir, jo mer bekymret blir jeg for at russerne skal gjennomføre en form for invasjon, sier Hallenberg.