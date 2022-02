Det hvite hus: Russland har en brutal strategi

Russland vil «knuse» sivilbefolkningen i landet, hevder Sullivan.

Det hvite hus advarer også om at utsiktene til en fredelig løsning ser ut til å løpe ut i sanden, med store russiske styrker langs grensen, sammenstøt og skyting fra russiskstøttede opprørere mot ukrainske stillinger øst i landet.

– En invasjon vil bli en ekstremt voldelig operasjon som vil koste liv både blant ukrainere og russere, både sivile og militære, sier Sullivan til NBC News.

USA har tidligere sendt et brev til FN der de sier at Russland har en liste over ukrainere som skal drepes eller sendes til fengselsleirer ved en eventuell invasjon.

– Vi har også troverdig informasjon om at russiske styrker sannsynligvis vil bruke dødelige tiltak for å hindre fredelige protester eller på annen måte motvirke fredelige former for motstand av sivilbefolkningen, skriver amerikanske myndigheter videre i brevet.

– Det vil bli en krig ført av Russland mot det ukrainske folket for å undertrykke dem, knuse dem og skade dem, sier Sullivan mandag.

Russland avviser at de har planer om å angripe Ukraina, men krever garantier om at Ukraina ikke skal få bli medlem av Nato, og at Nato-styrker fjernes fra Øst-Europa.