I en flammende kronikk i Dagbladet langer Norges tidligere statsminister og utenriksminister ut mot Nato og Vesten.

Jagland mener valg av strategi og kommunikasjonsform er totalt feilslått i forsøket på å hindre storkrig mellom Ukraina og Russland.

«Vi i realiteten vitne til et svik mot Ukraina bak alle kraftuttrykkene om hvor solidariske vi er med Ukraina. For hva er det som skjer: Ingen er villige til å stille opp militært. Som kompensasjon sender man ekstra tropper til andre land i Øst-Europa. Som om det hjelper Ukraina. I tillegg forlater man sine ambassader i Kiev i all hast», skriver Jagland i en kronikken.

Advarer mot «megafon-diplomati»

Jagland var i flere år deltaker på sikkerhetskonferansen i München. Her møtes statsledere for å drøfte aktuelle sikkerhetsspørsmål. I helgen sto den betente Ukraina-konflikten øverst på dagsorden.

Med ti års erfaring som generalsekretær i Europarådet er Jagland kritisk til hvordan konferansen har utviklet seg. Nå mener han det er på tide å ta en fot i bakken og tenke gjennom hvilke signaler som sendes ut, spesielt i tider med høyt konfliktnivå og fare for en ny storkrig på europeisk jord.

I svært sterke ordelag advarer Jagland mot det han definerer som «megafon-diplomati» hvor politikere roper til hverandre i media eller på sosiale medier.

– Det gjør meg sint og trist

USAs president Joe Biden og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg står skulder ved skulder med Ukraina mot den russiske aggresjonen. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB

«Det viktigste er å bli sett og hørt. Man snakker til hverandre, ikke med hverandre. Når dette gjentar seg midt i den alvorligste krise vi har hatt i Europa etter andre verdenskrig, gjør det meg sint og trist», tordner Jagland.

Ukraina er Europas nest største land med om lag 45 millioner innbyggere. Motstandsviljen skal være svært høy, det ukrainske forsvaret har fått mer moderne våpen, og flere hundre tusen menn og kvinner kan mobiliseres dersom invasjonen er et faktum.

I den pågående sikkerhetspolitiske krisen i Europa hvor Russlands aggressive styrkeoppbygging pågår på tre fronter rundt Ukraina, og hvor statsledere reiser i skytteltrafikk mellom Kiev og Moskva, mener Thorbjørn Jagland tiden er overmoden til å tenke nytt og strategisk.

Kritiserer Stoltenberg



Selv om Russland raskt vil kunne få et militært overtak, er det få som tror at russerne vil klare å kontrollere Ukraina. Eksperter på krig og sikkerhet har advart om at en krig kan bli svært blodig med store tap på begge sider. Krigen kan også bli langvarig på linje med erfaringene fra Irak, Tsjetsjenia, Syria og Afghanistan.

Jagland kritiserer samtidig Natos generalsekretær Jens Stoltenberg for å ha mislykket i dialogen med Russland i et forsøk på å skape fred og unngå et krigsutbrudd som risikerer å sette Europa i brann.

«NATOs generalsekretær og EU-kommisjonens president benyttet lørdagen til å sende nok et kraftfullt signal til Moskva. Som om det har manglet. Vel vitende om at det ikke blir lettere å få Russland til å gjøre det man ønsker å oppnå», skriver Thorbjørn Jagland i kronikken.