Det var 19. oktober at en 35 år gammel russisk diplomat ble funnet omkommet på fortauet utenfor den russiske ambassaden i den tyske hovedstaden Berlin. Mannen skal angivelig ha falt fra en av de øverste etasjene i ambassade-bygningen, men ifølge den tyske avisen Der Spiegel er det usikkert hva dødsårsaken er.

Russisk agent

Ifølge avisen hadde den 35 år gamle diplomaten arbeidet ved ambassaden siden 2019, men tysk sikkerhetsmyndigheter hevder at vedkommende var agent for Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB).

FSB er tidligere anklaget for å stå bak drapet på en georgisk mann som levde i eksil i Tyskland. Den 40 år gamle mannen ble skutt og drept da han syklet gjennom en park i Berlin 23. august 2019. Kreml nekter å ha noe med drapet å gjøre, skriver CNN.

Stanser obduksjonen og etterforskningen

Russland ønsker ikke at den 35 år gamle diplomaten som ble funnet død forrige måned skal obduseres. Grunnet mannens diplomatiske immunitet er tyske rettsmedisinere derfor beordret til å ikke gjennomføre obduksjon og etterforskningen stanses.

– En tragisk ulykke har funnet sted ved den russiske ambassaden 19. oktober. Vi avviser enhver spekulasjon i vestlig media tilknyttet denne hendelsen, skriver den russiske ambassaden i en pressemelding.

En talsperson for Tysklands utenriksdepartement bekrefter at en russisk diplomat er omkommet, og at ingen mer informasjon vil bli offentliggjort av hensyn til avdøde og deres families sikkerhet.