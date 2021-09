Det mystiske «Havanna-syndromet» sprer stadig usikkerhet

Ingen har foreløpig klart å forstå hva som forårsaker problemene, men teoriene er mange. Kan det være angrep med mikrobølger? Eller ultralyd?

Eller det kan være en type gift - myggmiddel?

Kanskje symptomene til og med er fysiske reaksjoner på lyden av sirisser? Eller er problemene rett og slett utløst av stress?

Første gang i 2016

De første tilfellene dukket opp i Cubas hovedstad Havanna i 2016. CIA-ansatte ved den amerikanske ambassaden opplevde da noen merkelige symptomer.

Siden den gang har lignende symptomer blitt meldt fra amerikanske diplomater og etterretningspersonell utstasjonert i så vidt forskjellige land som Australia, Kina, Russland, Taiwan, Tyskland og til og med Washington.

Bare i den østerrikske hovedstaden Wien har mer enn 20 amerikanere hatt lignende symptomer den siste tiden, skriver The New Yorker.

Noen av dem som er rammet, forteller at de har hørt høye eller skarpe lyder som gjorde dem kvalme. Noen forteller at de etterpå har begynt å blø neseblod, fått hodepine eller andre symptomer.

CIA med egen gruppe

Eksperter forsøker stadig å finne ut hva som kan være forklaringen. Siden mars har CIA satt en egen gruppe til å undersøke disse uforklarlige helsehendelsene.

Utenriksdepartementet og andre myndigheter har også økt innsatsen for å finne årsaken – og hvem som eventuelt står bak «angrepene» – hvis det er altså er snakk om det.

Mikrobølger?

På slutten av 2020 mente amerikanske National Academy of Sciences at den mest sannsynlige forklaringen var mikrobølger.

Flere land har utviklet bærbare mikrobølgevåpen. Disse kan forårsake skade på menneskelige hjerner, skriver The Guardian.

Blant annet Russland og Kina, men også et amerikansk selskap skal ha produsert en prototyp av denne type våpen i 2004.

Man vet ikke med sikkerhet hvor mange tilfeller det er av «Havanna-syndromet». Men The Economist skriver at over 200 personer har rapportert som slike symptomer. De fleste er amerikanere, men det finnes også noen canadiere.

Kamala Harris et mål?

I august rapporterte den amerikanske ambassaden i Hanoi det som antas å være en ny sak.

Det førte til at USAs visepresident Kamala Harris utsatte sin planlagte tur til Vietnam 24. august med noen timer – av frykt for at hun kunne være målet.

CIA-medarbeideren Marc Polymeropoulos, som selv ble rammet i 2017, mener at «angrepene» er blitt mer vanlig.

– Våre motstandere sendte en klar melding om at de ikke bare kan nå etterretningspersonell, diplomater og militære, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Med dette ville de vise at de kan nå personer – selv helt på toppen, var hans konklusjon etter hendelsen i Hanoi.