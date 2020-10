Det var i november for to år siden at diplomat Jo Song Gil og hans kone plutselig forsvant i Roma. Siden har begge vært sporløst forsvunnet i det som omtales som «det italienske mysteriet» av CNN.

Tirsdag slapp nyheten om at diplomaten befinner seg i Sør-Korea, og lever under beskyttelse fra den sørkoreanske stat. Foto: Ahn Young-joon / AP

Tirsdag bekreftet jurist Ha Tae-keung at diplomaten søkte tilflukt, og bor i Sør-Korea. Jo ankom Sør-Korea i 2019, og det er usikkert hvor han har befunnet seg i perioden mellom forsvinningen og ankomsten til Sør-Korea.

– Vi bekrefter at tidligere ambassadør Jo Song Gil ankom Sør-Korea i juli 2019, og lever under beskyttelse av den sørkoreanske stat, bekreftet Tae-keung tirsdag.

Regimets mest høyprofilerte



Jo Song Gil er den mest høyprofilerte avhopperen fra det totalitære regimet siden 2016, da den daværende viseambassadøren for Storbritannia rømte til Sør-Korea. Nord-Korea har foreløpig ikke uttalt seg offentlig angående saken.

Jos diplomatperiode nærmet seg slutten da han forsvant i 2018. Da hadde han arbeidet på ambassaden i Roma i snart fire år, forteller jurist Kim Min-ki til CNN.

Italias utenriksdepartement mottok beskjeden om at Jo og hans kone hadde forsvunnet 10. november 2018. Fire dager senere ankom deres datter Nord-Korea sammen med en kvinnelig ansatt fra ambassaden i Roma. Datteren skulle gjenforenes med sine besteforeldre, og bo sammen med dem i Nord-Korea.

Frykter for datterens liv

Sørkoreansk etterretning holdt tilbake informasjon om Jos ankomst til Sør-Korea i ett år i frykt for sikkerheten til diplomatens familie. Jo skal angivelig selv ha bedt om å få søke tilflukt i landet. Den tidligere viseambassadøren til Storbritannia Thae Yong-Ho, som hoppet av i 2015, er kritisk til at Jos avhopping ble offentliggjort tirsdag.

– For avhoppere som har familie i Nord-Korea kan det være svært farlig å offentliggjøre slik informasjon, sier Thae i en uttalelse.

(Saken fortsetter under bildet)

Nord-Koreas tidligere viseambassadør til Storbritannia og avhopper, Thae Yong-ho, frykter for Jos datters liv etter ukens offentliggjøring. Foto: Jung Yeon-je / AFP

– Barn holdes som gisler

I Nord-Korea straffes hele familier rutinemessig for et familiemedlems lovbrudd. Spesielt der hvor lovbruddet angår anti-nordkoreansk aktivitet. Tidligere avhopperes familiemedlemmer har blitt sendt til arbeidsleirer eller tatt av regimets regjering.

– Barn holdes som gisler av Kim Jong-un, og jeg frykter for Jos datter i nord, sier Thae til CNN.

Det foreligger ingen eksakte tall på hvor mange som har rømt fra Nord-Korea, men Sør-Korea kan bekrefte at de har tatt i mot i overkant av 32.000 avhoppere siden 1998.

