Dette er Japans nye statsminister

64-åringen, som kommer fra en politikerfamilie i byen Hiroshima, stakk av med seieren i kampen om partiledervervet i regjeringspartiet Det liberaldemokratiske partiet (LDP).

Nasjonalforsamlingen skal mandag 4. oktober godkjenne ham som etterfølgeren til statsminister Yoshihide Suga, som går av etter kun ett år i embetet.

LDP og deres samarbeidspartner har flertall i nasjonalforsamlingen, noe de ventes å beholde også etter valget i november.

Utfordringer

Ledervalget ble foretatt blant LDPs parlamentsmedlemmer og representanter for grasrota. I andre valgrunde slo Kishida den populære vaksineministeren Taro Kono.

Resultatene fra valget viser at Kishida hadde støtte i de mest etablerte delene av partiet som ønsket en mer forutsigbar kandidat. Hans utfordrer Kono er kjent for å ha en mer uavhengig stil og er mer reformvillig.

Den lave oppslutningen til regjeringen er blant de største utfordringene Kishida står overfor når han tar over. Populariteten har dalt som følge av blant annet regjeringens håndtering av koronakrisen og avgjørelsen om å avholde sommer-OL i Tokyo,

Med bare to måneder igjen til valget ønsker det konservative partiet å raskt få snudd den negative trenden.

Sentrumskandidat

Kishida er regnet som en politiker som står nær det politiske sentrum. Han har lovet en stor økonomisk gjenreisningspakke, mens han også har sagt han vil få ned de økonomiske forskjellene i landet.

Tidligere har Kishida hevdet at den økonomiske politikken til tidligere statsminister Shinzo Abe bare beriket store selskaper.

Kishida stilte også som kandidat til ledervervet i regjeringspartiet i 2020. Da tapte han mot den sittende statsministeren Suga. Kishida sier han lærte av nederlaget.

– Jeg var ikke god nok. Jeg tror ikke jeg hadde sterk nok overbevisning, sa han tidligere i september.

Den kommende statsministeren ser på det som sitt livs jobb å avskaffe atomvåpen. I 2016 tok han USAs daværende president Barack Obama med til Hiroshima.

Japans avtroppende statsminister Yoshihide Suga sammen med tidligere utenriksminister Fumio Kishida etter at sistnevnte ble erklært ny partileder. Foto: Carl Court / AP

Vil avskaffe atomvåpen

Når det kommer til sikkerhetspolitikk og diplomati, er det lite som tyder på at det vil bli endringer, ifølge Yu Uchiyama ved Tokyo-universitetet. Alle de fire kandidatene som stilte som partilederkandidat, støttet de tette forbindelsene mellom USA og Japan på sikkerhetsfeltet.

I tillegg støttet alle sikkerhetssamarbeid med likesinnede demokratier i Europa for å demme opp for Kinas økende innflytelse og atomtrusselen fra Nord-Korea.

Tobias Harris, som jobber ved Center for American Progress, sier at Kishida er mer fleksibel enn Kono, særlig når det kommer til utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Det er mange ting i fortiden hans som tilsier at hans konservative tilbøyeligheter er sterkere enn det de kanskje har virket, sier Harris til nyhetsbyrået AFP om Kishida.

Til tross for sitt liberale rykte har han blitt sett på som mindre tydelig enn Kono når det kommer til sosiale spørsmål som homofiles rettigheter. Kishida har sagt at han ikke er helt klar for å godta likekjønnet ekteskap.

Ustabil trend

Japan har den siste tiden vært preget av mange politiske skifter, noe som er uvanlig i landet etter åtte år med Abe som statsminister.

– Bekymringen er ikke knyttet til individer, men stabiliteten i japansk politikk, sier Michael Green ved Center for Strategic and International Studies til nyhetsbyrået AP.

Han sier det avgjørende nå er hvorvidt Japan går inn i en periode med skiftende lederskap eller tilbake til en mer stabil politisk situasjon.

Lav oppslutning

På et hastemøte i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) 3. september opplyste statsminister Yoshihide Suga selv at han ikke ønsker å ta gjenvalg som partileder.

Suga overtok ledervervet i partiet for et drøyt år siden da hans forgjenger Shinzo Abe gikk av som partileder og statsminister av helsemessige årsaker.

Fire kandidater stilte til valg, blant dem to kvinner. Men verken Sanae Takaichi eller Seiko Noda kom videre til andre og avgjørende valgrunde onsdag.