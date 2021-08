Tusenvis av amerikanere ofret livet for å frigjøre Europa fra Nazi-Tyskland.

Noen av de falne soldatene ble funnet og begravet, andre havnet i massegraver. Men fortsatt har flere status som savnet etter å ha mistet livet under kamphandlinger eller tragiske ulykker.

Blant de som fortsatt er savnet er soldater fra to amerikanske bombefly av typen B-24. Flyene, som hadde til sammen 15 soldater om bord, kolliderte over havet utenfor Langeland, en øy i Langelandsbæltet i den sørlige del av Storebælt mellom Fyn, Tåsinge og Ærø i vest og Lolland i øst.

– De ofret livet for USA, frihet og andre land i verden

– Vi vil hente våre folk hjem, fedre, onkler, sønner. De ofret livet for USA, frihet og andre land i verden. Vi vil vise dem og deres familier respekt og få dem begravet på amerikansk jord , sier forsker Matt Breece fra University of Delaware, til dansk TV2.

Ifølge TV-kanalen har letingen pågått i to år uten at det har kommet et gjennombrudd i søket etter de falne soldatene. Letearbeidet ledes av et amerikansk forskningsteam, som også tar i bruk avanserte sonarsystem.

Også dansk marine deltar i søket. Det antas at vrakrestene kan ligge spredt utover et stort område. Det danske forsvaret har tidligere beklaget at flere bomber fra vrakrestene ble detonert, noe som førte til ødeleggelser på ett av flyene som er lokalisert.

– De forlater aldri folk på slagmarken

Forskerne er spesielt på utkikk etter knokkel- og beinrester på havbunnen. Finner de dette vil DNA-prøver kunne bidra til å identifisere de døde.

Amerikanerne er kjent for sitt nitidige arbeid for å få amerikanere, som har kjempet på slagmarken, tilbake på amerikansk jord, død eller levende.

– De forlater aldri folk på slagmarken. Hvis det er noen i kamp der ute, bruker de mange ressurser for å hjelpe selv om det er en nesten umulig oppgave, og at de risikerer å miste flere på den måten, forklarer operasjonsoffiser Snorre Gudnason fra Sjøforsvarets dykkertjeneste.

