Kongefamilien takket krigsveteranene på frigjøringslunsj

Også kong Harald, prinsesse Astrid, fru Ferner og representanter fra det offisielle Norge var blant dem som var til stede på den koronautsatte frigjøringslunsjen på Den Norske Opera i Oslo. Fjorårets 75 årsmarkering ble utsatt på grunn av epidemien.

I sin tale sa kronprins Haakon at krigen har satt dype spor i enkeltmenneskers og familiers liv gjennom flere generasjoner – og bidratt til å definere verdiene vi har bygget landet vårt på etter 1945.

Kronprinsen sa også at det ofte er de dekorerte heltenes historie som fortelles når krigshistorie skrives, men at krigen har flere aspekter, blant annet ufrivillige deltakere og berørte.

– Her i dag er det samlet mange tidsvitner, inkludert faren min og tanten min. Hver og én av dere er på en personlig og unik måte merket av krigen, sa kronprinsen.

– På vegne av Kongefamilien og hele det norske folk vil jeg si: Takk for alt dere har gitt, for alt dere har ofret – for at vi kan leve i et fritt land, sa han videre.

(Saken fortsetter under bildet)

August Rathke i samtale med kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide under regjeringens lunsj for krigsseilere, veteraner og tidsvitner fra 2. verdenskrig i Operaen i Oslo torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Den største tragedien

Statsminister Erna Solberg (H) sa i sin tale at andre verdenskrig er den største tragedien som har rammet Norge i moderne tid.

– De som er våre hedersgjester i dag har alle fått føle krigens konsekvenser på kroppen. Innsatsen som ble gjort under krigen må ikke glemmes, sier Solberg.

I sin tale sa Solberg at Norge burde tatt seg råd til å være rausere da krigen var over.

– Rausere mot alle dem som hadde opplevd krigens konsekvenser. Rausere i form av anerkjennelse, oppreisning og erstatning. Men først og fremst rausere i form av et ønske om å forstå. Forstå at alle preges av krigens redsler. Det tok oss mange tiår å erkjenne, sa statsministeren.

– Nå er det vår tur

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa at det var den samlede innsatsen som gjorde seieren mulig.

– Likevel var det mange som ikke fikk den anerkjennelsen de fortjente da krigen var over. Selv om myndighetene senere har gitt uttrykk for sin anerkjennelse, må vi erkjenne at tiår med forsømmelse har satt spor. I dag er vi samlet for å hedre, men også å minne hverandre om hva som kreves når vår frihet står på spill, sa forsvarsministeren.

Kronprins Haakon ga i sin tale også et løfte:

– Et løfte om at vi som selv ikke opplevde krigen, vil fortelle historiene om den videre. Ikke bare som kunnskap om fortiden, men som en levende verdidiskusjon om hva disse historiene betyr for oss i dag – så vi aldri skal glemme hva tusenvis av mennesker i vårt land har lidd og ofret livet for.

– Dere har båret på historiene og formidlet dem gjennom hele deres liv. Nå er det vår tur – og generasjonene som kommer etter oss.