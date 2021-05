India-bølgen ble varslet allerede i høst – nå kan coronakrisen få store globale konsekvenser

Mandag gikk indiske myndigheter ut og sa at de ikke lenger slet med oksygenmangel ved Indias mange sykehus. Hverken i Delhi eller andre indiske byer.

Samtidig slo direktører ved flere sykehus alarm om at de balanserer på en egg, og er i konstant frykt for at den lille mengden de har skal gå tom, skriver BBC.

Tre varsko

Ansatte ved sykehusene føler seg ikke hørt og mener at hele krisen kunne vært unngått, dersom myndighetene hadde tatt advarslene på alvor. Det første varskoet kom allerede i fjor.

Det var i november at en helsekomité gikk ut og varslet om en alarmerende mangel på oksygen ved sykehusene. Tre måneder senere gikk flere eksperter ut og varslet at India sto i fare for å bli rammet av en «smitte-tsunami», og tidlig i mars gikk forskere ut og advarte mot dobbelmutasjonen som hadde blitt oppdaget i landet. Få dager senere jublet indiske myndigheter over at landet endelig kunne se lyset i enden av tunnelen. Kort tid etter var andre smittebølge et faktum, og landet havnet i den største krisen siden pandemien begynte.

Forrige års rekord med 90.000 smittetilfeller på ett døgn ble slått da landet forrige uke kunne rapportere om 360.960 nye smittede på 24 timer. Nå frykter eksperter at krisen vil kunne få store konsekvenser på globalt nivå.

«Risikerer at mer dødelige mutasjoner oppstår»

«Jo lengre man lar smitten få løpe løpsk, jo større er risikoen for at nye mer dødelige mutasjoner oppstår», heter det i en CNN-analyse. Den såkalte «dobbelmutanten» som ble oppdaget i India, har allerede spredt seg til minst 20 land, deriblant Norge. Varianten bærer mutasjonene L452R og E484Q, som har betydning for hvordan viruset fester seg til kroppens celler. Dette kan påvirke både smittsomhet og effekten av vaksiner.

I tillegg er India en storleverandør av vaksiner og medisiner til andre land. I tillegg til vaksineproduksjon produseres også remdesivir India. Medisinen har vist seg å ha livreddende effekt for personer smittet av coronaviruset. Eksperter mener derfor at krisen i India vil kunne få store konsekvenser for den globale kampen mot viruset.

Dobbelmutant står bak bølgen

Nylig bekreftet Indias helseminister K. VijayRaghavan at dobbelmutanten står bak den enorme smittebølgen, og myndighetene mener at en tredje smittebølge er uunngåelig, skriver BBC.

– Med tanke på hvor fort viruset sprer seg så er fase tre uunngåelig. Vi vet ikke hvilket tidsperspektiv det er snakk om, men vi må forberede oss, sa VijayRaghavan under en pressebrief.

I løpet av de siste 24 timene er 412.000 nye smittetilfeller bekreftet og minst 3.980 omkomne registrert. Lokale nedstengninger er innført i flere områder, men myndighetene er skeptiske til å innføre nasjonal nedstengning i frykt for de økonomiske konsekvensene det kan få for landet.

– Vi ber områder styrke sin respons med en opptrapping i testing, smittesporing, isolering og vaksinering, sier Sujeet Singh ved National Centre for Disease Control.

(Saken fortsetter under bildet)

Smittevernekspert Anthony Fauci mener USA og verden må gjøre mer for å få kontroll på krisen i India. Foto: Saul Loeb / AFP

– Vi må gjøre mer

28. april vedtok Norge å sende 20 millioner kroner i coronahjelp til India. Pengene vil gå via Verdens helseorganisasjon og brukes til humanitær bistand. Omtrent samtidig gikk USAs smittevernsjef Anthony Fauci ut og ba landet mobilisere.

– Vi må gjøre mer! sa Fauci under en pressekonferanse 25. april. I første omgang skal USA sende ekstra vaksinedoser til India. Det skal være snakk om et stort antall AstraZeneca-doser som ikke kan tas i bruk i USA, men som kan vurderes satt i India, hvor risikoen for bivirkninger må veies opp mot helsekrisen landet står i.

Ifølge WHO ligger India, med sine 20 millioner, nest øverst på listen over antall smittede totalt siden pandemiens begynnelse. USA topper listen med over 33 millioner smittetilfeller. I løpet av sist døgnet registrerte India over 380.000 nye tilfeller, mens USA har litt over 40.000 nye døgntilfeller.