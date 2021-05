Frankrike holder skolene åpne «koste hva det koster vil» – for 20 barn ved én skole har prisen blitt for høy

16 år gamle Grace var håpefull da hun i høst begynte på sitt neste siste skoleår, og var opptatt av å gjøre sitt aller beste i innspurten av grunnskolen.

– Jeg fortalte pappa at jeg lovet å gjøre mitt beste, forteller Grace til CNN. 16-åringen omtales kun med fornavn av hensyn til personvern.

Kort tid etter ble faren innlagt på intensiven og mistet senere livet til coronaviruset. Grace er én av 20 elever ved Eugene Delacroix skole som har mistet et nært familiemedlem til covid-19. Det er ikke bekreftet at de smittede ble eksponert via skolen, men flere elever lever i frykt for å ta den skjulte blindpassasjeren med seg hjem etter endt skoledag.

(Saken fortsetter under bildet)

En elev ved Eugene Delacroix skole holder opp en banner med teksten «20 foreldre er for mange» som en del av en demonstrasjon utenfor skolen Grace er elev på. Foto: Michel Euler / AP/NTB

Frankrike troner på toppen

Bortsett fra en kort periode helt i starten av pandemien, har Frankrike operert med en policy om å holde skolene åpne så langt det lar seg gjøre. Et valg som har vært bærende for barns utvikling, og lettet presset for vanskeligstilte familier ved å sikre barna et fullverdig lunsjmåltid hver dag. Myndighetene mener derfor at fordelene ved å holde skolene åpne overgår risikoen det medfører.

– La oss ikke glemme at dette er noe å være stolte over. Ingen andre land i EU har arbeidet så aktivt med å holde skoler åpne som det vi har, skrev Frankrikes EU-minister Clement Beaune på Twitter i mars.

Frankrike har kun holdt skoler stengt i totalt 11 uker siden begynnelsen av pandemien. Til sammenligning har Norge holdt skolene stengt i 22 uker, ifølge tall fra Unesco. Bortsett fra Island med sine skole skolestengte uker, er Norge det nordiske landet som så langt har holdt minst lukket.

Smittevern på norske skoler

25. mars oppdaterte Helsedirektoratet sin veileder for alle skoletrinn utarbeidet i samarbeid med FHI og Utdanningsdirektoratet, hvor det anbefales at de eldste barna bruker munnbind.

– De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier kunnskapsminister Guri Melby i mars.

(Saken fortsetter under bildet)

Lærerne er bekymret for smittevernet ved skolene i Frankrike. Her undervises tysklæreren Christine Figer sine elever ved Lycee Buffon videregående i Paris. Bildet er tatt 3. mars. Foto: Benoit Tessier / Reuters/NTB

Beordret 12 millioner barn tilbake på skolen

På samme måte som Norge har Frankrike plassert barn i skolealder høyt på prioriteringslisten, i frykt for at hjemmeskole skal ha negativ innvirkning på barnas utvikling både faglig og sosialt. I september ble 12 millioner franske barn pålagt å vende tilbake til klasserommene. Barn i alderen 11 og oppover fikk munnbind-påbud på skolen, og alle klasserom måtte være utstyrt med godt ventilasjonsanlegg. I ettertid ble det klart at ikke aller skoler klarte å møte kravene, spesielt de i fattigere bydeler hvor midlene er mindre.

En lærer ved Eugene Delacroix, hvor Grace er elev, forteller om stappfulle klasserom med opp til 30 elever, vinduer som ikke kunne åpnes og barn som tok av seg munnbindet.

– Frankrike har kanskje vært eksepsjonell i å holde skoler åpne, men myndighetene har ikke gjort en god nok jobb i å sikre smittevern på skolene, sier Brown til CNN.

Etter flere måneder med konstant bekymring blant elever og lærere gikk Brown og andre ansatte til ledelsen i januar. Ifølge henne ble bekymringsmeldingen ignorert. CNN har ikke lyktes i å få svar fra skolens ledelse.