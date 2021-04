Hun opplysert til kanalen at pengene vil gå via Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors.

India har vært spesielt hardt rammet av landets andre koronabølge. Sykehusene er overfylt, det er mangel på oksygen og det indiske helsedepartementet har denne uka rapportert om over 2.700 coronadødsfall daglig.

Tidligere onsdag skjerpet UD reiserådene og de fraråder nå reiser til India og landets naboland, samt Irak.