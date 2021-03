Kongehusekspert mener prins Harry og hertuginne Meghan «leker med ilden»

Det mener den danske historikeren og kongehuseksperten Michael Bregnsbo. Han har forsket på europeisk politikk, ide- og kirkehistorie, monarkier, kongelige hoff, enevelde og dronningroller i tidlig moderne tid.

I en kronikk i danske BT går han hardt ut mot uttalelsene som ble gitt i det to timer lange skandaleintervjuet med Oprah Winfrey.

– Hvorfor i allverden gir de så et så oppsiktsvekkende intervju?



I intervjuet langet prins Harry ut mot sin egen familie på en måte som har fått mange til stille spørsmålstegn ved hvilke motiv han har for å gjøre dette nå.

– Dersom paret, som de selv har sagt, er så lei av den konstante offentlige eksponering og medienes uhemmede nysgjerrighet, og ønsker å leve en stille og ubemerket tilværelse, hvorfor i allverden gir de så et så oppsiktsvekkende intervju i de samme medier, spør Michael Bregnsbo.

– De leker med ilden

Han mener hertuginnens og prinsens voldsomme utblåsning ikke bare vil ramme den britiske kongefamilien som fortsatt er i tjeneste for landet, men også dem selv.

– De leker med ilden. For de vil nemlig ikke alltid selv kunne sette medienes dagsorden, slik som de kunne ved dette intervjuet. Mediene vil i fremtiden også interessere seg for dem i saker hvor de føler det ubehagelig og ubeleilig å komme i mediene, påpeker den danske kongehuseksperten.

Mindre populær etter TV-intervju



Prins Harrys popularitet i hjemlandet faller etter det kontroversielle intervjuet, viser en måling utført av YouGov. Nå er det flere briter som sier de har et negativt syn på ham enn som støtter ham. 58 prosent sier de har et negativt inntrykk av Meghan etter TV-intervjuet.

Historikeren Michael Bregnsbo tror paret kan ha feilberegnet effekten av sitt hevntokt mot den britiske kongefamilien, og at bitterheten og frustrasjonen de gir uttrykk for kan være del av en strategi om å ha en mer offensiv rolle i offentligheten.

– I så fall har de bruk for medienes oppmerksomhet

– Kanskje det handler om at paret tenker å leve som kjendiser med en royal fortid, hvor de har mulighet for å si og gjøre ting de før ikke kunne da de var medlemmer av kongehuset. I så fall har de bruk for medienes oppmerksomhet. Og den skal de nok få, skriver han i kronikken.

CBSs oversikt viser at 49,1 millioner seere fra 17 land så langt har sett det to timer lange programmet. CBS skal i tillegg sende intervjuet om igjen i USA og vise det i flere land.

– Vil alltid være høyt verdsatte familiemedlemmer

I en offisiell uttalelse fra Buckingham Palace på vegne av dronning Elizabeth, heter det at den britiske kongefamilien er lei seg over å få høre om de utfordringene prins Harry og hertuginne Meghan står i.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt verdsatte familiemedlemmer, skriver kongehuset.

