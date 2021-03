Kongehus-ekspert: Meghan og Harry kan glemme å få hjelp til vakthold

I det to timer lange intervjuet hamret prinsen og hertuginnen løs på det britiske monarkiet som de tidligere var en offisiell del av.

Beskyldninger om dårlig behandling og ukultur innad i kongefamilien har sendt sjokkbølger i retning Buckingham Palace.

Men frontalangrepet kan også vise seg å ha en betydelig bakside. Det høyt profilerte paret har stilt seg laglig til for hogg ved å gå i strupen på sin egen nærmeste familie.

I intervjuet ga de også uttrykk for bekymring for deres personlige sikkerhet. Men dette må de nå ta hånd om selv og finansiere med egne oppsparte midler.

– Det er et klart signal fra kongehuset

Både prinsen og hertuginnen ga uttrykk for den nye sikkerhetssituasjonen i samtalen med TV-stjernen Oprah Winfrey. Etter at de flyttet til USA har de ikke lenger krav på den beskyttelsen som deres tidligere rolle i det britiske kongehuset ga dem. Nå må de stå på egne ben og selv betale for sikkerheten.

– Det er et klart signal fra kongehuset. Hvis ikke man er en del av det, så skal man ikke motta hjelp. Det er helt utelukket at de offisielt får hjelp med deres personlige sikkerhet nå, sier B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Han mener det er naturlig at ekteparet er opptatt av sikkerheten ettersom de har vært en del av den britiske kongefamilien, og det derfor alltid vil være en risiko for at kan bli utsatt for noe.

Visdeo: Harry og Meghan trekker seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset

– Da kan man ikke få de goder som hører med

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er enig i at paret fortsatt må leve med risiko i kraft av sin fortid og nære forbindelse til kongehuset.

– Når man sier at man ikke vil være en del av kongehuset lenger, så er det selvfølgelig konsekvenser forbundet med det. Da kan man ikke få de goder som hører med til å være en del av kongehuset, påpeker den danske historikeren.

I dronning Elizabeths første offisielle reaksjon sa hun seg lei over å høre om de personlige utfordringene til prins Harry og hertuginne Meghan.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt verdsatte familiemedlemmer, heter det i en offisiell uttalelse fra Buckingham Palace.

– Paret har i praksis lastet et bombefly med eksplosiver

Britiske kongereportere har hentet fram sitt tyngste skyts i omtalen av skandaleintervjuet. The Daily Telegraph mener at utsagnene inneholdt nok ammunisjon til å senke en flåtestyrke, og vil kunne gjøre ubotelig skade på kongehuset.

The Times skrev at uansett hva kongefamilien hadde ventet seg av intervjuet med Oprah Winfrey, så var dette enda verre.

ITVs hoffreporter Chris Ship, sier han var i sjokk over omfanget av avsløringene.

– Paret har i praksis lastet et bombefly med eksplosiver, fløyet det over Buckingham Palace og sluppet arsenalet over palasset.

Video: Harry og Meghan får oppfylt ønsket om mer frihet