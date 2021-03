Tv-profilen Piers Morgan stormet av skjermen etter Meghan-kritikk

– Jeg er ferdig med dette her, sa Morgan, før han reiste seg fra panelet og gikk ut av studioet direkte på tv tirsdag morgen.

Den britiske TV-profilen har lenge vært en av de største kritikerne av hertuginnen av Sussex, Meghan Markle (39). Så sent som mandag kalte han Meghans sjokk-intervju med Oprah Winfrey for Oscar-verdig, og kalte det et svik mot dronningen og kongefamilien.

Fortsetter å snakke dritt

Tirsdag fikk han selv så hatten passet av medvert Alex Beresford, som tok hertuginnen i forsvar.

– Jeg synes vi alle er nødt til å ta et skritt tilbake. Jeg skjønner, at du (Morgan, red. anm) ikke liker Meghan Markle. Du har gjort det klart så mange ganger i dette programmet, og jeg forstår at du har et personlig forhold til Meghan Markle, eller at du hadde et, og at hun kuttet kontakten, sa Beresford før han fortsatte:

– Hun har all rett til å kutte kontakten med deg, om hun ønsker det. Har hun sagt noe som helst om deg siden da? Det tror ikke jeg. Likevel fortsetter du å snakke dritt om henne, sa han.

– Patetisk

Det var ved dette øyeblikket Morgan sa han hadde fått nok og forlot studioet, mens Beresford kalte oppførselen hans patetisk og djevelsk.

Han sa også fra at han hadde opplevd det som svært vanskelig å sitte og høre på Morgans nedsabling av paret i studio dagen i forveien.

Sure. I just prefer not to sit there listening to colleagues call me diabolical. https://t.co/ASrypakZdu — Piers Morgan (@piersmorgan) March 9, 2021

Rett etter Morgan forlot programmet gikk de til pause. Etter pausen hadde temperaturen senket seg igjen og Piers Morgan var tilbake i studio, ifølge Daily Mail.

Morgan har fått mye kritikk også på sosiale medier for sin knallharde tilnærming mot spesielt Meghan Markle, og at han ikke tror på hennes påstander, noe han tok opp igjen tirsdag: