Over 2.000 arrestert i demonstrasjoner mot Putin

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj hadde oppfordret folk til å demonstrere mot president Vladimir Putin. Blant dem som ble arrestert, var hans kone Julija Navalnaja, som siden ble løslatt.

Titusenvis av mennesker, mange av dem ungdommer, fulgte Navalnyjs oppfordring i titalls byer en knapp uke etter at han ble pågrepet under hjemkomsten fra Tyskland.

I Moskva strømmet demonstranter til Pusjkin-plassen og sidegatene i sentrum. Tungt bevæpnet opprørspoliti ble møtt med snøballer, men et stort antall demonstranter ble arrestert og banket opp med batonger.

– Kriminelle i uniform

Demonstrantene beveget seg også inn i hovedgaten Tverskaja og marsjerte mot Kreml før de spredte seg i bysentrum.

– Kriminelle kledd i uniform beskytter kriminelle ved roret, sier den 71 år gamle pensjonisten Vera Spivakova, som mener «Putin og oligarkene» er redde.

OVD Info, som overvåker opposisjonens protester, sier tidlig lørdag kveld at minst 2.131 mennesker ble arrestert i titalls russiske byer. Nesten 800 av dem ble innbrakt i Moskva.

Senere lørdag samlet flere hundre demonstranter seg utenfor høysikkerhetsfengselet der Navalnyj sitter og ropte «frihet». Flere av dem ble banket opp med batonger og arrestert.

Kan ha vært 20.000

Navalnyjs kone Julija postet et bilde på Instagram av seg selv inne i politibilen etter arrestasjonen.

Politiet i Moskva, som er kjent for å nedtone antall folk i demonstrasjoner, sier at 4.000 møtte opp. Nyhetsbyrået AFP anslår at rundt 20.000 demonstrerte i hovedstaden og ytterligere 10.000 i St. Petersburg. I så fall er protestene de største i Russland siden 2019, da Navalnyj-tilhengere demonstrerte med krav om frie lokalvalg.

Flere av Navalnyjs medarbeidere ble pågrepet og bøtelagt i forkant av demonstrasjonene.

Mye politi

Over høyttalere på Pusjkin-plassen ble det advart om at demonstrasjonen var ulovlig, og demonstrantene ble bedt om å holde avstand på grunn av koronapandemien.

De hadde med seg plakater med teksten «Russland vil bli fritt». Mange av demonstrantene var unge og fra middelklassen.

Reportere forteller om hardt skadde demonstranter som trakk seg tilbake etter å ha støtt sammen med politifolk. Videoer på sosiale medier viser sikkerhetsstyrker som angriper demonstranter med køller.

Russiske myndigheter sier de etterforsker voldsbruk mot politiet.

Over hele Russland

I Khabarovsk, som ligger sju timer foran Moskva, delte aktivister videoer av politifolk som gjør pågripelser. Hundrevis trosset også kulda i Vladivostok og Irkutsk og ropte blant annet «Vi er de mektige» og «Putin er en løgner».

Flere tusen mennesker demonstrerte også i Jekaterinburg, og i Jakutsk, en havneby helt øst i Sibir der temperaturen var helt nede i 50 kuldegrader, ble 13 mennesker pågrepet.

Tatt i passkontrollen

Navalnyj ble pågrepet allerede i passkontrollen da han returnerte til Russland forrige helg for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Berlin i august i fjor.

Aleksej Navalnyj ankom søndag kveld passkontrollen på flyplassen i Moskva. Like etterpå ble han pågrepet av politiet. Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB Foto: NTB scanpix

Selv har han hele tiden hevdet at russiske myndigheter sto bak forgiftningen, og laboratorier både i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at han ble utsatt for den russiske novitsjok-giften.

Russiske myndigheter har allerede fengslet flere av Navalnyjs nære allierte i forbindelse med de planlagte demonstrasjonene. Aktivisten Ljubov Sobol og Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj ble pågrepet torsdag.

Navalnyj er varetektsfengslet fram til 15. februar.