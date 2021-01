Russisk politi vil slå ned på Navalnyj-demonstrasjoner

– Forsøk på å holde ikke-godkjente arrangementer, samt provoserende handlinger på vegne av deltakerne, vil bli ansett som en trussel mot offentlig orden og slått ned på med en gang, uttalte politiet i Moskva fredag.

Navalnyjs tilhengere oppfordrer likevel innbyggerne til å gå ut og demonstrere, og de lover økonomisk hjelp til demonstranter som blir bøtelagt.

Russiske myndigheter har allerede fengslet flere av Navalnyjs nære allierte i forbindelse med de planlagte demonstrasjonene. Aktivisten Ljubov Sobol og Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj ble pågrepet torsdag. Det ventes at Sobol blir bøtelagt, mens Jarmysj risikerer varetektsfengsling.

Navalnyj vendte i forrige uke hjem til Russland for første gang på flere måneder, etter å ha fått behandling i Tyskland for et nervegassangrep han mener russiske sikkerhetstjenester sto bak. Han ble pågrepet umiddelbart etter ankomst i Moskva.

Kort tid etter offentliggjorde medarbeiderne hans en video som viser en enorm og luksuriøs eiendom nær Svartehavet som de hevder tilhører president Vladimir Putin. Den har allerede rukket å bli korrupsjonskritikerens mest sette video, med flere enn 53 millioner visninger siden tirsdag.