Trump kan bli tiltalt for å oppildne til opprør

Forslaget til riksrettstiltale ble lagt fram av demokratene i Representantenes hus mandag.

Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke.

– Dette var et forsøk på å begå statskupp og styrte regjeringen, sa den demokratiske kongressrepresentanten David Cicilline etter at tiltalen var presentert.

Alle involverte må stilles til ansvar, fastslår Cicilline. Han sier dette også gjelder USAs president.

Følger neppe oppfordringen

Tiltalen ble lagt fram rett etter at Republikanerne hadde blokkert et første forsøk på å få vedtatt en resolusjon der visepresident Mike Pence oppfordres til å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

Tillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene kan avsette presidenten ved å erklære at han ikke er i stand til å utføre sine oppgaver.

Resolusjonsforslaget blir trolig behandlet i plenum i Representantenes hus tirsdag. Men det er uansett ikke ventet at Pence vil følge oppfordringen.

I så fall ventes det at representantene vil stemme over riksrettstiltalen i løpet av uken – og mest sannsynlig onsdag.

– Setter Amerika i fare

Blir det flertall for tiltalen, blir Trump den første presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett to ganger.

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, leder an i forsøket på å fjerne Trump fra makten bare halvannen uke før han uansett går av.

Pelosi raste etter at Republikanerne mandag blokkerte resolusjonen der Pence oppfordres til å avsette presidenten.

Hun anklaget Republikanerne for å tillate at presidentens «ustabile og forrykte opprørshandlinger kan fortsette».

– Deres medvirkning setter Amerika i fare og undergraver vårt demokrati, la hun til.