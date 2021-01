Det står mye på spill for den 74 år gamle commander in chief i Det hvite hus. Nå er hans dager talte, men inntil videre er han fortsatt USAs president.

Men de siste dagene er mye blitt snudd på hodet. Nå vender tidligere støttespillere ham ryggen. Selv i de republikanske rekker har Trump-lojalister fått nok av presidentens atferd.

Trumps rolle under de historiske opptøyene og stormingen av Kongress-bygningen har satt sinnene i kok. Presidentens ord både før, under og etter det voldelige oppløpet har gitt Trump store forklaringsproblemer og anklager om å stå i direkte ledtog med demonstrantene.

Isfront mellom Pence og Trump



Sin egen visepresident Mike Pence har han ikke snakket med siden stormingen. Pence måtte selv søke dekning og evakueres da mobben inntok Capitol Hill og var tydelig preget etter hendelsen. Likevel skal ikke Trump ha løftet telefonen for å høre hvordan det går med sin nærmeste og mest trofaste allierte gjennom fire år i presidentstolen.

I motsetning til Trump har Pence bekreftet at han vil delta under innsettelsesseremonien av Biden den 20. novemeber. Trump har allerede varslet at han ikke vil være til stede, noe som aldri tidligere har skjedd i USAs historie.

Utestengt på livstid



Nå kommer kravet om ny riksrettstiltale. Den er varslet allerede i dag, mandag 11. januar. Demokratene har hasteutarbeidet en ny tiltale fordi de mener Trump utgjør en trussel og sikkerhetsrisiko.

En fellende riksrettsdom vil dessuten gjøre det umulig for Trump i all fremtid å stille som presidentkandidat i USA. Han fratas også retten til å inneha et offentlige embete.

Nancy Pelosi, demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, har oppfordret Pence til å samle og mobilisere regjeringen til å bruke det 25. grunnlovstillegget for å erklære presidenten som uskikket til å utføre sine plikter.

Foreløpig har Pence ikke signalisert et ønske om dette. Dermed trykker Demokratene etter alt dømme på riksrettknappen for andre gang på under ett år. Trump vil dermed bli den første presidenten i USAs historie som blir stilt for riksrett to ganger.

Går glipp av titalls millioner



Dersom Trump unngår riksrettstiltale og domfellelse, og han ikke blir ansett som uegnet til å inneha presidentembetet, men kan fullføre presidentperioden til Biden innsettes 20. januar, har han krav på en rekke økonomiske og praktiske fordeler. Rettighetene er nedfelt i The US 1958 Former Presidents Act.

Blant disse privilegiene er blant annet livvaktstjeneste på livstid, årlige pensjonsutbetalinger på nærmere to millioner kroner, reisebidrag på 8-9 millioner kroner hvert år, samt tilgang til kontorlokaler hvor som helst i USA så lenge han lever. Hans kone Melanie vil også få ta del i en rekke privilegier.

Nå står alt dette på spill, foruten Trumps ettermæle som president.

Men ettersom en fellende riksrettsdom krever to tredjedels flertall i Senatet, må flere republikanske senatorer stemme for å felle sin egen president. Det skjedde ikke i februar i fjor, men sjokkbølgene fra stormingen på Capitol Hill har skapt splittelse i det republikanske partiet.

Gjeldsslave



Trump skal ifølge Forbes ha pådratt seg enorm gjeld tilsvarende over ni milliarder norske kroner. Dette er gjeld knyttet til en rekke bygninger, hoteller og golfbaner. Trump har selv bekreftet overfor The New York Times at han skylder anslagsvis 3-4 milliarder kroner.

Parallelt med denne enorme gjeldstyngden har Trump samlet inn enorme beløp etter valgnederlaget for Biden i november.

I følge The Washington Post har Trump fått inn mellom fire og fem milliarder norske kroner fra velgere som støtter hans kampanje for å omgjøre valgresultatet.