Forskere i søken etter romvesen  etterforsker romsignal

Astronomene som står bak det så langt mest omfattende søket etter fremmed liv i verdensrommet, har satt i gang en etterforskning av radiosignaler som synes å komme fra området rundt Proxima Centauri, stjernen som er nærmest sola.

Radiobølgene ble, ifølge opplysninger the Guardian har, fanget opp under en 30 timer lang observasjon gjort med Parkes teleskopet i Australia i april og mai i fjor. Analyser av radiosignalet har blitt gjennomført over en lang tid og vitenskapsfolkene har ennå ikke identifisert om noe fra jorden kan ha skapt signalene, som bakkebasert utstyr eller en passerende satellitt.

Det er vanlig for astronomene som jobber med det nesten 900 millioner kroner dyre Breakthrough Listen prosjektet å fange opp radiosignaler enten med Parkes teleskopet eller ved Green Bank-observatoriet i Vest-Virginia, men disse har så langt blitt tillagt menneskelige forstyrrelser eller naturlige kilder.

Trolig enkel forklaring

De nyeste av "signalene" vil høyst sannsynlig ha en dagligdags forklaring også, men det er retningen signalene kommer fra og at dens tilsynelatende skifte av frekvens som stemmer overens med bevegelsene til en plant, har økt fristelsen for å komme til bunns i dette. Forskerne forbereder nå en rapport om radiosignalet.

Radiobølgen synes å komme fra retningen av Proxima Centauri, en rød dverg-stjerne, omtrent 4,2 lysår fra jordkloden, og har ikke blitt sett siden den første observasjonen, ifølge en person i astronom-miljøet som ikke vil bli navngitt siden arbeidet pågår.

– Det er den første seriøse kandidaten siden vi fanget "Wow!-signalet.

Wow!-signalet var et kortlivet radiosignal som ble fanget opp under søk av Seti (search for extraterrestrial intelligence) ved Big Ear Radio-observatoriet i Ohio i 1977. Det uvanlige signalet fikk navnet sitt etter at astronomen Jerry Ehman skrev Wow! ved siden av dataene, som igjen utløse et bølge av forventninger. Ehman advarte mot å dra store konklusjoner fra halv-store data.

Kritisk viktig

I 2015 lanserte den Silicon Valley-baserte investoren Yuri Milner Breakthrough Listen-prosjektet som tjuvlytter til en million stjerner som er nærmet jorden i håp om å fange opp villfarne eller bevisste radiosignaler fra en annen art. Stephen Hawking kalte i sin tid prosjektet for "kritisk viktig" og sa da det ble lansert at: – Menneskeheten har et stort behov for å utforske, for å lære, for å vite. Vi er også sosiale vesen. Det er viktig for oss å vite om vi er alene i mørket.

Utfordringen for astronomene som er med på prosjektet er å skille ut potensielle teknologiske signaturer blant all støy på radiobølgene fra jorden, kosmiske fenomen og satellitter. Hvilket ikke er noen enkel oppgave.

Selv om Proxima Centauri ikke kan se med det blottede øyet, er stjernen blitt forsket på intenst. Minst to planeter går i bane rundt stjernen; en gassgigant og en steinplanet som er antatt å være 17 prosent mer massiv en jorden. Denne planeten sirkler rundt stjernen hver 11 dag og ligger i en såkalt beboelig sone. Altså hvor temperaturene er slik at vann kan strømme og samles i basseng.

Det betyr ikke at det nødvendigvis er vann på steinplaneten, som har fått navnet Proxima B. Det innebærer likevel ikke at planeten er "vennlig" den kan være et sted som er fiendtlig til liv. Proxima B har ifølge dataanalyser gjennomført av NASA en atmosfære lignende vår, men kan ha tapt denne under intens stråling fra stjernen sin.

Tilbakeholdne

– Teamet bak Breakthrough Listen har oppdaget flere uvanlige signaler og etterforsker disse. Signalene er trolig forstyrrelser om vi ennå ikke kan forklare, sier tidligere NASA-direktør og leder for Breakthrough Initiatives Pete Worden.

Andre er også svært forsiktige.

– Mulighetene for at dette ikke er kunstige signaler fra Proxima Centauri er overveldende, sier Lewis Dartnell. Han er astrobiolog og professor i vitenskapelig kommunikasjon ved University of Westminster. – Vi har lett etter fremmed liv så lenge nå og tanken om at det kan finnes rett utenfor vår egen dør, i det neste solsystemet, består av usannsynligheter på toppen av usannsynligheter.

Han fortsetter: – At muligheten for at de to eneste sivilisasjonene i galaksen tilfeldigvis er naboer, blant 400 milliarder stjerner, strekker rasjonelle grenser.

