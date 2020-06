Nye mystiske radiosignaler funnet

Vi slutter ikke å la oss fascinere av verdensrommet med det første. Nye planeter som ligner på vår egen oppdages. Månen skal koloniseres og om noen år begynner den første bemannede reisen til Mars.

Og så er det disse radiosignalene. De som kommer fra et ukjent sted. Fra en annen planet? Farkost? Og som dukker opp med jevne mellomrom.

I februar fortalte ABC Nyheter om mystiske radiosignaler som kommer fra det dypeste av universet, trolig så langt som 500 millioner lysår fra Jorden. Men de treffer planeten vår og ikke bare det, de gjentar seg selv hver 16. dag.

Disse radiosignalene er ikke de eneste som synes å være rettet mot jordkloden. Ifølge CNN ble disse FRB-signalene (Fast radio burst) første gang oppdaget i 2016, men det er først nå forskerne kjenner til mønsteret dets.

Astronomene har klart å spore noen av disse radiosignalene tilbake til galaksene de kommer fra, men hva disse skyldes - vet man ikke. Såkalt FRB er korte, energiske radiobølger som gjentar seg. Og før astronomene fant ut av frekvensen på signalet vi fortalte om i februar, viste observasjonene at de var sporadiske eller i klynger. Den oppfatningen har endret seg.

Fant mønsteret

Nå har de oppdaget et mønster på radiosignalene, som de har kalt FRB 121102. Disse kommer i løpet av et vindu på 90 dager, før det blir stille i 67. Og dette mønsteret gjentar seg hver 157 dag.

– Inntil nå var det bare en annen gjentagende FRB som hadde et slikt mønster i aktiviteten sin. Å finne slike mønster gir viktige ledetråder på hva som kan være opphavet til signalene, skriver Kaustubh Rajwade i en epost til CNN. Han er forfatter på studien av signalene ved University of Manchester.

Rajwade slår også fast at signalene trolig kommer fra et objekt som går i bane rundt et annet fysisk element.

Signalet ble i 2017 sporet tilbake til det man antar er kilden, en dverggalakse mer enn tre milliarder lysår borte.

Jakter svarene

Nøyaktig årsak vet man ikke, men en mulig forklaring bevegelsen til en høyt magnetisert nøytron i aksen til en stjerne. Men siden signalet varer så lenge er ikke det så sikkert.

Nå begynner jakten etter flere signaler som har et fast mønster.

– Finner vi svaret på dette, vil vi kunne komme nærmere svaret på den ekte kilden til FRB, sier Rajwade.

I astronomien er fenomenet forholdsvis nytt. Ifølge CNN var det først i 2007 at man første gang oppdaget radiosignalene. Først i 2016 forstod forskerne at disse gjentok seg og først i år oppdaget de et mønster.