Tettstedet Sälen tiltrekker seg tusenvis av skiturister fra hele Nord-Europa i julen. Etter at svenske Folkhälsomyndigheten ga klarsignal for reiser til fjellet, er det nå fullbooket på flere hytter og hoteller i området, melder SVT.

På Systembolaget i Sälen har det hele uken vært lange køer.

– Situasjonen er verre enn på veldig lenge

Det får lokalbefolkningen til å reagere. Karin Bäck, som selv har hatt corona, sier hun er redd for at smitten skal øke etter julefeiringen.

– De kommer ned hit til sentrum og står i kø utenfor Systembolaget. Jeg har aldri sett på maken. Ingen restriksjoner om avstand følges, sier Bäck til Expressen.

Kalle Cederberg jobber som beredskapssykepleier, og er også bekymret for situasjonen i Sälen.

– Vår assisterende smittevernlege uttaler i dag at situasjonen er verre enn på veldig lenge, den er verre enn man kanskje hadde trodd, og dette kunne ikke forutsees. Å fortsatte skisesongen føles ikke trygt, sier Cederberg i et intervju med Sveriges Radio.

– Fungerer utmerket

Niclas Sjögren Berg er operasjonsdirektør for Skistar, som er ansvarlig for skianlegget i Sälen. Overfor Expressen sier han at turistene følger restriksjonene i skianlegget.

– Det fungerer aldeles utmerket, og gjestene er superflinke til å holde avstand, sier Berg til avisen.

I Sverige har 396.048 personer fått covid-19, mens 8.279 har mistet livet som følge av viruset.