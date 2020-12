Helomvending for ansatte ved grensen: – Utrolig positivt

Tilbake i september fikk 96 ansatte i selskapet Grensemat beskjed om at de mister jobben fra 1. oktober. Samtidig fikk 200 ansatte varsel om at de kunne miste jobben.

Grensemat eier grensehandelsbutikkene Nordby Supermarket og Maximat på Nordby og Svinesund.

Tror på åpning innen seks måneder

Nå har selskapet valgt å trekke tilbake varslene. De 200 får beholde jobben, melder Strømstads Tidning.

– Det er utrolig positivt selvfølgelig, folk ble glade, sier Göran Lundgren, driftsleder i Grensemat, til avisen.

Lundgren sier at han tror på en åpning av grensen mellom april og juni i 2021.

– Nå kommer vaksinen så det vil lette situasjonen, sier driftslederen til Strømstads Tidning.

Falt med 96 prosent

Pandemien har sørget for at nærmest all grensehandel har stoppet opp. Grensemat har hatt et omsetningstap på om lag 95 prosent på grunn av coronakrisen.

Grensehandelen falt med 96 prosent i tredje kvartal sammenlignet med i fjor som følge av strenge reiserestriksjoner i store deler av kvartalet.

Nordmenn brukte 220 millioner kroner på grensehandel fra juli til september, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). På samme tid i fjor ble det brukt nesten fem milliarder kroner.

Norske myndigheter uttalte til NTB tidligere i desember at de ikke har noen formening om når det igjen blir tillatt med fri ferdsel over grensa.