Nordmenn valfartet til Sverige like etter statsministerens soleklare beskjed

Det blir rapportert om mange nordmenn som dro til Töcksfors Handelspark i Årjäng kommune i Värmland onsdag ettermiddag.

– Jeg har ikke sett så mange nordmenn og norske biler utenfor Töcksfors Handelspark. Vanligvis tar det fem-ti minutter i kø på ICA for å hente bestilte varer fra Systembolaget. Nå sto jeg en time, forteller en norsk grensehandler til Dagbladet.

Björn Hugosson er butikksjef på dagligvarebutikken ICA ved Töcksfors Handelspark. Han kan fortelle om nordmenn som dro øyeblikkelig til Sverige etter regjeringens hasteinnkalte pressekonferanse.

– Mindre enn en time etter statsministerens pressekonferanse var det som en armada norske biler og kunder her. Både her og på norsk side hadde vi ventet på dette. Når det var offisielt bekreftet skjedde det noe fort, sier butikksjefen til Dagbladet.

– Risikoen for å bli smittet på Systembolaget er ikke verdt prisen

Onsdag hasteinnkalte statsminister Erna Solberg og regjeringen inn til pressekonferansen om coronasituasjonen og reiser. Og beskjeden fra statsministeren kunne ikke misforstås: «Unngå unødvendige reiser».

På pressekonferansen gjeninnførte også regjeringen karanteneplikt for alle som har vært i nærkontakt med personer med coronasmitte, og det ble klart at den indre grensekontrollen forlenges i to nye måneder.

Selv om nye reiseråd og karantenekrav ikke trer i kraft før natt til lørdag, frarådet helseminister Bent Høie (H) på det sterkeste å ta en handletur til Sverige, hvor blant annet Värmland nå blir rødt.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg under pressekonferansen onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet, og du risikerer å smitte andre. Vi har behov for å redusere importen av smitte til Norge, slo helseministeren fast.

Flere røde land

På pressekonferansen strammet regjeringen inn på reiser til fem land og en rekke regioner i Sverige og Danmark som ikke lenger oppfyller helsemyndighetenes smittekrav.

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen blir fra midnatt natt til lørdag 15. august røde. Også Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark er nå røde. I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene.