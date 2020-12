Under den pågående coronapandemien har Strömstad i Sverige blitt særlig hardt rammet økonomisk. Byen lever av norske kunder som er på jakt etter billig tobakk, mat og øl, men det siste året har vært tungt for de svenske kjøpmennene som har fått revet bort nesten hele kundegrunnlaget.

På Nordby shoppingcenter utenfor Strömstad sentrum, har mange butikker sett seg nødt til å stenge dørene. Matbutikken Nordby Supermarket, eid av selskapet Grensemat, holder kassene åpne - til tross for et blytungt inntektsfall.

– Vi har nesten ikke handel, alt står i prinsippet stille. Så vi har havnet i en sjokk-lignende situasjon, og trodde aldri at det skulle bli som dette. Det føles helt sykt, sier Göran Lundgren, driftsleder i dagligvareselskapet Grensemat, som eier to Maximat-butikker og Nordby Supermarked, til Aftonbladet.

Savner ekstra støtte



Grensemat pleier å omsette for et par hundre millioner kroner i desember, men bortfallet av norske kunder gjør at selskapet kan se langt etter lignende omsetning i år.

Siden coronapandemien har Grensemat sett et omsetningstap på rundt 95 prosent.

Han er kritisk til at grensehandelen ikke mottar ekstra statlig støtte.

– Grenseregionen har generert milliardbeløp til staten gjennom årene, så jeg trodde at man skulle bli mer sett, forteller Lundgren til Aftonbladet.

– Verre og verre



Strömstad-ordfører Kent Hansson har tidligere uttalt at han tror grensestengingen mellom Norge og Sverige vil vare minst til slutten av mars neste år.

– At grensa vil åpne før påske, er det ingen som tror. For hver dag som går, blir situasjonen i Strömstad bare verre og verre, har Hansson sagt til NTB.

Norske myndigheter sier til NTB at de ikke har noen formening om når det igjen blir tillatt med fri ferdsel over grensa.

– Karantenereglene blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Det er for tidlig å si noe på nåværende tidspunkt om hvordan situasjonen vil være rundt påske, uttalte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke forrige uke.