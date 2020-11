Trump vil sparke alle som ser seg om etter ny jobb

Det er tusenvis av ansatte i ulike departementer og direktorater i Washington som er utnevnt på politisk grunnlag av Donald Trump og hans administrasjon. Etter at Joe Biden vant forrige ukes presidentvalg, kan de vente at han vil utnevne erstatninger til disse postene etter at han blir tatt i ed som president 20. januar.

Trumps personalsjef John McEntee har imidlertid instruert departementene om å si opp politisk utnevnte ansatte som ser seg om etter nye jobber før den tid, ettersom Donald Trump fortsatt bestrider valgresultatet. Det sier kilder i administrasjonen til AP.

Valgkampsjefen: – Han gir seg ikke

Donald Trumps valgkampsjef Bill Stepien uttalte til et allmøte i valgkampteamet mandag at Trump ikke kommer til å innrømme nederlag.

Det skriver Fox News.

Ifølge flere kilder som var i rommet, sa Stepien at Trump ikke kom til å innrømme nederlag, og at det var en prosess i gang.

– Vær tålmodige, sa valgkampsjefen.

Tross en tilsynelatende klar valgseier til den Demokratiske utfordreren Joe Biden, har Donald Trump og hans medhjelpere forberedt søksmål for å bestride valget i flere stater. Flere kilder forteller imidlertid Fox News at han vil innrømme valgnederlaget dersom disse søksmålene ikke fører fram.

Sparker USAs forsvarsminister

Presidenten har avskjediget forsvarsminister Mark Esper. Antiterrortopp Christopher Miller tar over som fungerende forsvarsminister.

Det opplyser Trump i en Twitter-melding mandag der han takker Esper for tjenesten.

Esper (56) har vært forsvarsminister siden juni 2019, da han erstattet Patrick Shanahan som fungerte etter Jim Mattis' avgang ved nyttår. Før dette hadde han vært armésekretær og lobbyist for forsvarsindustrien.

Han kom imidlertid i konflikt med Trump i juni, da sistnevnte truet med å bruke yrkessoldater mot opptøyer i amerikanske byer. Esper uttalte offentlig at det ikke burde skje.

Christopher Miller har vært direktør for USAs nasjonale senter for antiterrorisme siden august.