Trump befant seg på Trump National Golf Club nordvest for Washington D.C. da de nedslående meldingene nådde ham.

På vei tilbake til Det hvite hus skal han ha blitt møtt av både tilhengere og demonstranter langs veien. Noen hånet ham, mens andre ba ham om å kjempe videre.

Da han var tilbake i Det hvite hus skal han ikke ha vært helt seg selv, men tydelig preget av stundens alvor. Den tidligere selvsikre og muntre Trump var i stedet redusert til en skygge av seg selv, ifølge kilder.

– Presidenten gikk inn gjennom en sidedør, en inngang som presidenter sjelden bruker. Skuldrene var sammensunket og hodet bøyd, skriver BBCs reporter i Det hvite hus, Tara McKelvey.

– Det var en halvhjertet gest

Hun beskriver Trumps oppførsel som avvikende fra slik hun de siste fire årene har vært vant til å se ham; energisk, utadvendt og struttende av selvtillit. Nå var noe annerledes.

– Han kikket bort og så på meg og de andre i pressekorpset, og ga oss tommel opp. Men det var en halvhjertet gest. Han løftet ikke hånden høyt eller ristet en knyttneve, slik han ofte gjør, forteller BBCs erfarne korrespondent.

I ubalanse etter Bidens knockout



CNNs reportere melder også om at USAs avtroppende president virket sterkt følelsesmessig preget, og tydelig i ubalanse etter rapportene om at Biden var i ferd med å slå knockout på ham.

– Donald Trump svinger mellom fortvilelse og sinne etter valget. Han nekter å til og med tenke på å skrive en tale der han innrømmer tap , og han kaller advokatene sine «amatører», skriver CNN.

Banket i bordet etter sjokkmelding fra Fox News



Da Trump satt klistret til storskjermen i Det hvite hus skal han flere ganger ha dunket knyttneven i bordet og ristet i glasset med Diet Coke, som ifølge TV-kanalen alltid syntes å være i nærheten av Trump.

I podden «The Daily» i New York-Times forteller reporteren Maggie Haberman at Trump mest sannsynlig var mentalt og følelsesmessig uforberedt på et nederlag mot Biden. Derfor kom resultatene som et sjokk da Trumps favorittmedium, Fox News, utropte Joe Biden til vinner i delstaten Arizona.

– Entusiasmen ble total punktert

– Følelsen av entusiasme og glede ble total punktert. De prøvde desperat å kontakte dem for å få dem til å ta tilbake den vurderingen. Men det førte ingen steder, heter det i podkasten.

Valgvinner Joe Biden har ennå ikke hørt noe fra Trump-leiren, men fortsetter arbeidet med å forberede seg på overtakelsen av presidentkontoret.

Republikanernes ledere i Kongressen har ikke offentlig akseptert at Biden har vunnet presidentvalget.

Den mektige republikanske lederen for Senatet, Mitch McConnell, har ikke kommentert valget siden fredag, ifølge CNN.

Les også: Kilder: Trump kan erkjenne nederlag hvis han ikke når fram i rettsvesenet

Video:Trump hevder å ha vunnet valget