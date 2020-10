Utsagn fra Trumps yngste datter vekker oppsikt

Presidentvalget nærmer seg med stormskritt. To uker før valgdagen vendte president Donald Trump nesen mot Pennsylvania for å holde valgmøte.

Tiffany Trump talte under republikanernes landsmøte i august. Foto: Olivier DOULIERY / AFP

Samtidig deltok hans datter Tiffany på et pride-event, en samling for personer i LHBT-miljøet. Under møtet skal presidentens datter ha kommet med et utsagn som vekker oppsikt.

– Jeg vet hva min far står for. Før han gikk inn i politikken støttet han homofile, lesbiske, og andre medlemmer av LGBQIA+, sa Tiffany Trump under møtet i Florida-byen Tampa.

Møtt med reaksjoner

Årsaken til reaksjonene skal være at hun utelot bokstaven «T» i akronymet, som står for transkjønnede. Kritikere påpeker at det er nettopp transkjønnede som er blitt rammet av flere regelendringer gjort av Trump-administrasjonen, skriver BBC.

I løpet av sin tid som president har Trump nektet transkjønnede å være i militæret, og trukket tilbake et vedtak fra Obama-administrasjonen som skulle beskytte transkjønnede på offentlige skoler.

«Hvordan kan du støtte faren din?»

Under sin tale skal 27-åringen ha nevnt at flere av hennes venner tidligere har reagert på at hun stiller seg bak sin far.

– Flere av mine venner har spurt meg «hvordan kan du støtte faren din? Vi kjenner deg, og flere av dine venner er homofile», skal Tiffany Trump ha fortalt under talen sin. Videre skal hun ha sagt at hun støtter ham fordi hun vet at faren «alltid har støttet miljøet», skriver magasinet Vanity Fair.

(Saken fortsetter under bildet)

27-åringen har vært mindre synlig enn Trumps andre barn under hans tid som USAs president. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Mer tilbaketrukket

Tiffany er Trumps yngste datter, og det eneste barnet han fikk i sitt tidligere ekteskap med modellen og skuespilleren Marla Maples.

Trump giftet seg med Maples etter skilsmissen med Ivanka Trumps mor Ivana. Tiffany vokste opp med sin mor i California, og moren var tilstede under datterens tale forrige uke.

27-åringen har vært tilbaketrukket under Trumps periode som president, og har kun talt på vegne av farens kampanje ved et håndfull tilfeller. To av talene var under republikanernes landsmøte.