Tanta slakter Trump-barna: – Ivanka er bare opptatt av seg selv

– Altså har vi denne katastrofen og den kommer ikke til å ta slutt. All denne forbannede tvitringene og alle løgnene. Herre min Gud. Jeg snakker altfor fritt, men du vet, sier Maryanne Trump Barry. Hun er tidligere dommer og er president Donald Trumps storesøster.

Etter at Donald Trumps niese Mary Trump kom med en meget avslørende bok om sin onkel og resten av familien, har det lenge vært spekulert i hvem hennes kilde til all informasjonen er. I forrige uke ble det klart at det er Donald Trumps eldre søster, Maryanne Trump Barry. Hun har kommet med en hel del utsagn i samtaler med niesen Mary Trump, som har har gjort skjulte opptak av det hele.

I video over kan du høre utdrag fra opptakene.

Ikke nådig

Maryanne Trump Barry er ikke nådig mot Donald Trumps datter Ivanka i samtalene med niesen Mary.

– Når den forbannede Ivanka publiserer dette bildet, av jomfru Maria med Jesusbarnet, på Instagran og så er dagens største nyhet at amerikanske myndigheter tar barn fra familiene deres. Jeg kan ikke klandre...jeg har ikke hørt om Samantha Bee før, men jeg kan ikke klandre henne for det hun sa, poengterer tanten.

Da Ivanka postet bildet av seg selv og barne sitt på Instagram, samtidig som nyheten sprakk om at migrantbarn ble tatt bort fra sine foreldre på grensen av amerikanske myndigheter, kokte det over for komiker Samantha Bee.

– Nydelig bilde av deg og barnet ditt, Ivanka, men la meg bare si - fra en mor til en annen - gjør noe med emigrasjonspolitikken til faren din.

Ivanka gir f...

Bee omtalte Ivanka Trump så i ufine ordelag og manglet både karakter og intiativ. Slik det fremstår at også tanten mener.

– Ivanka gir f... Det handler bare om henne. Hun er en mini-Donno. Men så er han besatt av henne. Det har han alltid vært. Hun har alltid vært hans favoritt.

Ikke alle av Donald Trumps fem barn får gjennomgå i utdraget av samtalen. Men Eric får høre det.

– Eric er blitt familiens idiot...utad, sier tanten.

Maryanne Trump Barry har tidligere karakterisert broren Donald som en slem person som kun er opptatt av å berike seg selv og sine nærmeste.

Rumpa til en and

Lørdag gikk han til motangrep mot sin niese Mary Trump som følge av boken hun har skrevet om ham. Mens han satt i Air Force One på vei for å inspisere skadene orkanen Laura hadde gjort i Louisiana tok presidenten til Twitter og kalte niesen ustabil.

«...en ustabil niese som helt rettmessig er blitt utestengt, hånet og latterliggjort hele sitt liv, og som aldri ble likt av sine egne eller omsorgsfulle bestefar.» Skriver presidenten.

Hans søster har en annen beskrivelse av deres far, som Trump omtaler som omsorgsfull.

– Han er like sammenknyttet som rumpa til en and, akkurat som far var.