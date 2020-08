Kommende bok avslører isfronten mellom Melania og Ivanka: – Nådeløs

I sin kommende bok «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady» forteller Melania Trumps tidligere rådgiver om hvordan forholdet mellom Melania Trump og Ivanka Trump utartet seg i perioden etter at Donald Trump ble president.

Førstedamen skal blant annet ha forsøkt å nekte Trumps datter å delta på presidentens innsettelsesseremoni i 2016.

– Operasjon «stopp Ivanka» var smålig, men Melania hadde bestemt seg, sier Ivankas tidligere rådgiver Stehpanie Winston Wolkoff til CNN.

Maktkampen på Det hvite hus

Ifølge Wolkoff skal Melania ha referert til Ivanka Trump som «prinsessen», og stilt seg på bakbeina da Ivanka ønsket å komme tettere på Trump-administrasjonen. Ivanka skal til gjengjeld ha kalt Melania «portrettet», og hevdet at førstedamen snakket like mye som et veggmaleri. Ivanka skal ha ytret ønsket om å omgjøre førstedamens kontor til «førstefamiliens kontor».

– Ivanka var nådeløs i sitt forsøk på å spille en større rolle, og prøvde å påberope seg retten til Melanias kontor. Hun ville være den eneste synlige kvinnen i Det hvite hus, sier Wolkoff.

Trumps hemmelige brikke

Ifølge Wolkoff har Melania bevist opparbeidet seg et omdømme som mystisk, og betegner henne som «verdens mest gjenkjennelige ansikt som ingen kjenner». Men ifølge hennes tidligere rådgiver spiller førstedamen en mer sentral rolle i Det hvite hus enn hva det fremstilles som.

– Ingen store endringer i Det hvite hus’ personal eller presidentens ansatte skjer uten at det går via henne først, sier Wolkoff.

Wolkoff hevder at Melania var en sentral stemme i valget av Mike Pence som visepresident. Ifølge den tidligere rådgiveren hevdet Melania at Pence var den eneste kandidaten som ikke ville prøve å ta jobben fra Trump.

Den tidligere rådgiveren hevder selv at hun ble kastet under bussen da hun ble tvunget ut av Det hvite hus. Boken om hennes tid som førstedamens rådgiver lanseres 1. september.

