USAs «dommedagsfly» på vingene etter at Trump er coronasyk

Flyet er konstruert for å kunne fungere som en luftbåren kommandopost i tilfelle atomkrig, katastrofe eller en annen storstilt konflikt som truer militær- og myndighetsinfrastruktur.

Nå som det er bekreftet at USAs øverstkommanderende er coronasyk, og befinner seg i risikosonen for å kunne utvikle alvorlig sykdom, er alle alarmklokker aktivert.

«Det kan ikke være noen tilfeldighet at E-6B fløy over begge kystene i minuttene før Trumps kunngjøring om at han var smittet. Jeg forventet at de dukket opp hvis han testet positivt,» twitrer den amerikanske etterretningseksperten Tim Hogan.

Ifølge Fox News skal det spesialkonstruerte kommandoflyet ha blitt observert både langs østkysten av USA og langs vestkysten i nærheten av Oregon fredag.

Luftbåren atomkommandoposter

E-6B Mercury er en av Pentagons luftbårne atomkommandoposter som brukes i krisesituasjoner. (Foto: Federation of American Scientists)

E-6B Mercury er en av Pentagons luftbårne atomkommandoposter. Firemotorsflyene er utstyrt med spesielle kommunikasjonssystemer og mannskap. Disse kan kommunisere tett med blant annet marinens ubåter som bærer kjernefysiske ballistiske missiler i Ohio-klassen.

Det er blant annet det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftet Forbes som fredag omtaler at «dommedagsflyet» er satt på vingene som følge av presidentens helsetilstand.

Kan forsvare USA dersom landet angripes



I en atomkrig vil E-6B-flyet kunne videresende informasjon og hjelpe ubåtenes mannskap til å målrette sine angrep mot fiendens byer og militærbaser med kjernefysiske Trident ubåt-lanserte ballistiske raketter.

I dag er det bare noen få land, USA og Russland, som har designet og produsert slike fly, ifølge Wikipedia. Men andre stormakter, som Kina, har trolig tilsvarende backupløsninger dersom det skulle oppstå en kritisk situasjon som truer landets sikkerhet, og ledelse på bakkenivå ikke lenger er gjennomførbart.

Boeing E-6B Mercury skal blant annet sikre at USA fortsatt kan forsvare seg mot angrep, og spesielt atomangrep, dersom Pentagon blir utslettet.

US Air Force disponerer til sammen tre såkalte «dommedagsfly»; en Boeing E-4B, en Boeing E-6 Mercury og en Northrop Grumman E-10 MC2A.

Pence eller Pelosi overtar hvis Trump settes ut av spill

Dersom også visepresident Mike Pence skulle bli smittet, og ikke kan være operativ, er det Demokratenes Nancy Pelosi som er neste på listen til å styre USA. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Dersom Trump skulle bli satt ut av spill, og det inntreffer uforutsigbare hendelser som vil kunne ha stor betydning for landets sikkerhet, vil det bli et akutt behov for en ledelse som kan fortsette å styre USA og fatte viktige beslutninger uavhengig av hva som skjer på bakken.

Da vil Boeing E-6B Mercury kunne spille en nøkkelrolle i ledelsen av og forsvaret av amerikansk territorium.

Visepresident Mike Pence står klar til å overta dersom Trump ikke lenger er i stand til å lede landet. Dersom også Pence skulle bli smittet, og ikke kan være operativ, er det Demokratenes Nancy Pelosi som er neste på listen til å styre USA.

Kommando over kjernefysiske våpen



Ifølge Forbes kan «dommedagsflyet» spores via offentlig programvare som registrerer flyets radiotransponder. Militære fly slår ofte av transponderne for å unngå å bli sporet. Men dersom transponderen på et militært fly transponder er aktivert, er det fordi mannskapet ønsker å bli observert.

Flyene er en del av Operation Looking Glass, kjent som Airborne Command Post (ABNCP), og brukes til å gi kommando og kontroll over amerikanske kjernefysiske styrker hvis noen jordbaserte kommandosentre enten blir ødelagt eller ikke lenger er operative.

Fredag ettermiddag skriver Washington Times at begge flyvningene trolig var planlagt og ikke knyttet direkte opp til Trumps helsetilstand. Militære tjenestemenn skal ha nedtonet inntrykket av at USA ønsket å advare sine potensielle fiender i en krisetid.

Men det har så langt ikke kommet noen offisielle uttalelser fra Det hvite hus.

Trump styrer landet i karantene

Både Trump og hans kone Melania har testet positivt for coronaviruset. Ifølge Det hvite hus vil Trump fortsette å jobbe mens han er i karantene i Det hvite hus.

– Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal sammen komme oss gjennom dette, tvitrer presidenten.

Trumps lege opplyser at presidenten vil fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver og at paret vil gå i karantene i Det hvite hus.

– Presidenten og førstedamen er begge i god form i øyeblikket, og de planlegger å være hjemme i Det hvite hus under rekonvalesensen, skriver legen Sean Conley i en uttalelse natt til fredag lokal tid.

