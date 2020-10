Ekspert etter Trumps coronasmitte: – Kan få stor betydning

USAs president Donald Trump og førstedame Melania har testet positivt for covid-19.

Trumps lege opplyser at presidenten vil fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver, men at paret vil gå i karantene i Det hvite hus.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trumps coronasmitte er den mest alvorlige kjente helsesituasjonen for en sittende amerikansk president i nyere historie.

Vil lide



Kasper Grotle Rasmussen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet i Danmark, tror at Trumps valgkamp vil lide.

– Det her kan få stor betydning for hans valgkamp. Donald Trump er en politiker som har bruk for sitt publikum og interaksjon med folk. Han har bygd sin valgkampanje på valgmøter og pressemøter, sier han til Ekstra Bladet.

Rådgiver Hope Hicks har fått påvist coronasmitte. Foto: Alex Brandon / AP

Og fortsetter:

– Det kan han ikke lengre. I hvert fall den kommende tiden. Han har selvfølgelig Twitter, men det er bare begrenset hvor mye valgkamp man kan driver fra Det hvite hus, sier Rasmussen til Ekstra Bladet.

Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer han i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset.

I risikogruppen



Lege og CNNs helsereporter, Sanjay Gupta, mener presidenten er særlig utsatt for viruset.

– Han er en sårbar person på grunn av sin alder og på grunn av underliggende sykdommer, sier Gupta til CNN.

– Dette er ting hans medisinske team må passe på. Se om han har symptomer, hvor raskt disse symptomene oppstår og hva de skal gjøre med det, sier han.



Lege og CNN-reporter Sanjay Gupta om coronaviruset. Foto: Getty Images / AFP

Trumps nære rådgiver Hope Hicks (31) testet positivt for coronaviruset tidligere torsdag. Presidenten og kona hans tilbringer mye tid sammen med rådgiveren.

I løpet av den siste uken skal hun blant annet ha fløyet sammen med Trump i helikopter, hvor passasjerene sitter forholdsvis tett.

Høye smittetall



USA er hardt rammet av coronapandemien, og over 210.000 coronasmittede amerikanere har så langt dødd. Over 7,4 millioner mennesker i USA har fått påvist smitte.

Trump har en rekke ganger nedtonet risikoen som pandemien utgjør. Selv om smitten fortsatt sprer seg en rekke steder i landet, mener han USA er forbi den verste fasen.

I valgkampen har han gjennomført en rekke folkemøter som er blitt kritisert for manglende smitteverntiltak. Selv unnlater Trump vanligvis å bruke munnbind, og han latterliggjorde Joe Biden for hans bruk av munnbind da de to møttes til debatt tidligere denne uken.